Capturat el linx ibèric detectat a l'àrea metropolitana de Barcelona

Litio, el linx ibèric (Lynx pardinus) detectat el passat 29 de maig a un hort de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, va ser capturat ahir, amb l´objectiu de garantir la seva seguretat. L´animal es movia per una zona propera a nuclis urbans i infraestructures viàries, poc adequada per al seu òptim desenvolupament.

El Cos d´Agents Rurals (CAR) va dur a terme la localització, identificació i seguiment del linx fins que va ser capturat, després de rebre un avís del propietari d´un hort de Santa Coloma de Cervelló. A partir d´aquell moment, es va establir un operatiu per localitzar l´animal i verificar que realment es tractava d´un linx ibèric. Un cop identificat, es va dur a terme un operatiu de seguiment juntament amb l´Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, a l´espera de l´arribada de l´equip de captura. Ho han explicat aquest dijous a Barcelona el responsable del projecte Life Iberlince, Miguel Ángel Simon; el tècnic del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat Santi Palazón, el cap regional del Cos d´Agents Rurals a Barcelona, Jaume Bosch; i la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ciara Escoda, tot destacant que "la coordinació entre totes les parts ha estat clau per garantir l´èxit de l´operació".



Operatiu



L´operatiu de captura ha estat organitzat per un equip d´una desena de persones, entre els tècnics del projecte europeu Life Iberlince, Agents Rurals, membres del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, i de l´ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. L´animal va entrar en un dels tres paranys col·locats amb aquest objectiu.

Immediatament, va ser traslladat al Centre de Fauna de Torreferrussa, on un equip veterinari el va inspeccionar i li va treure mostres per tal d´avaluar el seu estat de salut. També li van treure el collar GPS que duia, per tal de descarregar les dades de seguiment que ha acumulat en tot aquest temps, i conèixer amb més detall el seu recorregut des de Portugal, on va ser alliberat el 2015 dins del projecte europeu, fins a prop de Barcelona.

Un cop comprovat el bon estat de salut, l´equip d´Iberlince va traslladar l´animal fins a Andalusia, on se li col·locarà un nou collar de seguiment i es tornarà a alliberar en un indret més adequat



Litio, un linx poc convencional



El collar que duia l´animal i la col·laboració dels experts dels programes de reintroducció d´aquesta espècie a la Península Ibèrica, i els responsables del projecte Life IberLince van permetre la seva identificació.

Litio és un mascle alliberat el 2015 a Portugal, que va néixer el 2014 al centre de cria en captivitat del Acebuche, a Huelva, i va ser capturat de nou el 5 de maig del 2016 a la finca Gibraleon (Huelva), després d´observar mancances en la seva adaptació al medi. Es va tornar a alliberar a Portugal, al Vale do Guadiana, i pocs dies després la senyal de GPS que emetia el seu collar es va perdre.

Es tracta de la primera vegada que es detecta la presència d´un linx ibèric a Catalunya des de principis del segle XX.

El projecte Life Iberlince, en el qual participen Portugal i Espanya (Extremadura, Castella-la Manxa, Múrcia i Andalusia) pretén recuperar la distribució històrica de l'espècie mitjançant la reintroducció. Amb els treballs de conservació desenvolupats s'ha aconseguit passar de 94 exemplars el 2002 a 589 en l'últim cens de 2017.