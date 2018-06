El ple escull Adriana Delgado secretària quarta de la mesa

?El ple del Parlament va oficialitzar ahir el relleu a la mesa de la cambra, després que la igualadina Alba Vergés hagi estat nomenada consellera de Salut. Els 63 vots favorables van fer que la diputada republicana Adriana Delgado, de Sant Vicenç de Castellet, fos escollida secretària quarta de la mesa, malgrat els 69 vots en blanc de la resta de diputats. En haver-hi només la seva candidatura presentada per cobrir aquesta vacant a la mesa, el tràmit va ser més àgil, però es va haver de fer amb votació a l'urna com és habitual per escollir els membres de l'òrgan rector del Parlament.