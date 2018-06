Arrimadas rebutja reunir-se amb Torra mentre hi hagi el llaç groc a la façana de la Generalitat

La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, va rebutjar reunir-se amb el president del Govern, Quim Torra, mentre hi hagi el llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat. Així ho va expressar la líder de Cs en una roda de premsa al Parlament, ahir al matí.

Arrimadas va argumentar que no es considerarà convidada a cap reunió mentre hi hagi «símbols independentistes» al Palau. La líder de Cs ho va reiterar fins i tot després que el departament de Presidència del Govern oficialitzés que Torra l'havia convocat per avui a les deu del matí.

A més, Arrimadas va demanar a Torra que si realment vol dialogar ha de demostrar que respecta «tots els catalans», que respecta la «neutralitat institucional» i que deixi d'amenaçar amb «plans il·legals», en referència a la construcció de la República.

Arrimadas va insistir que no ha estat convidada a la ronda de consultes, on només s'hi han citat els partits que comparteixen el «símbol polític» del llaç groc. Tot i això, el líder del PSC, Miquel Iceta, és el segon dirigent polític que ha convidat Torra, just després d'Arrimadas.

El Govern va eliminar finalment la reunió amb Arrimadas de la seva agenda ahir a la tarda, després que la portaveu, Elsa Artadi, repliqués que la pancarta i el llaç de la façana no es retiraran, i va lamentar «profundament» que Arrimadas rebutgés la reunió prevista per a avui.