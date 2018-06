Guatemala suspenen les tasques de recerca i rescat de supervivents

?La Coordinadora Nacional per a la Reducció de Desastres (Conred) de Guatemala va anunciar la suspensió «de moment» de les tasques de recerca i rescat dels supervivents després de l'erupció del volcà de Fuego davant les condicions adverses a la zona i la inestabilitat de la mateixa. «Les condicions meteorològiques i les derivades del material encara calent a l'àrea d'afectació no són les adequades per preservar la integritat física dels socorristes», va explicar la Conred.