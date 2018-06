El jutge arxiva la causa contra un exsoci de Jordi Pujol júnior

Una jutge de Blanes (la Selva) ha arxivat la causa oberta contra l'empresari Gustavo Buesa, exsoci de Jordi Pujol Ferrusola, per la presumpta adjudicació irregular de serveis municipals de Lloret de Mar (la Selva), després que així ho hagi sol·licitat la Fiscalia, que va impulsar la querella contra ell. En un acte, al qual ha tingut accés Efe, la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Blanes acorda el sobreseïment provisional de la causa contra Buesa, en entendre que els indicis que detallava la Fiscalia en la seva querella «no són suficients» per justificar els delictes de tràfic influències i suborn, ni que han estat corroborats per les entrades i escorcolls i les diligències acordades.