Suïssa rebutja que el Banc Central sigui l'únic ens que emet diners

n La majoria dels suïssos va votar no en el referèndum celebrat ahir sobre una iniciativa popular segons la qual el Banc Central hauria de ser l'únic emissor de moneda nacional, fet que retiraria aquesta facultat a les entitats financeres que operen a la nació helvètica. Concretament, el 74% dels votants va optar pel no i van confirmar els pronòstics de les enquestes, que ja preveien una clara derrota de la proposta ciutadana.

Els bancs centrals dels països no són els únics emissors de moneda. Les entitats financeres també produeixen diners reals quan fan préstecs als seus clients per un import superior a la suma total dels dipòsits que tenen. Suïssa no és una excepció, tot i que una iniciativa impulsada per més de 100.000 persones pretenia que ho fos modificant el seu sistema financer, de manera que el Banc Central Suís (SNB) tingués en exclusiva el poder de crear monedes i bitllets, però la consulta va tenir un resultat negatiu.



Els «diners sobirans»

Els impulsors de la iniciativa defensaven que els «diners sobirans» reforçarien la seguretat dels dipositants suïssos. En canvi, els detractors de la proposta, entre els quals hi havia el Govern, l'SNB i la resta de bancs, alertaven que es tractava d'un experiment perillós que hauria pogut perjudicar de manera important l'economia nacional i tenir conseqüències internacionals.

Davant del fracàs experimentat per la inicitiva, un dels coordinadors nacionals de la campanya pel sí, Jean-Marc Heim, va considerar que, a pesar del rebuig, la proposta ha permès generar un ampli debat i «despertar consciències» entre la població sobre el poder que tenen els bancs.