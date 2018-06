Albiol reclama retirar símbols sobiranistes i acords amb l'oposició

El líder del PPC, Xavier García Albiol, va demanar ahir al president català, Quim Torra, que contribueixi a «destensar» la situació retirant símbols sobiranistes i li va reclamar que acordi una «proposta de mínims» amb l'oposició a Catalunya abans de reunir-se amb el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Albiol va ser l'últim representant dels grups del Parlament que es va reunir ahir amb Quim Torra al Palau de la Generalitat, en el marc d'una ronda de contactes que acabarà avui amb els portaveus de JxCat i ERC.

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va rebutjar reunir-se amb Torra per la pancarta a favor dels polítics presos al Palau de la Generalitat i, en aquest context, Albiol va explicar ahir que ell havia pogut manifestar aquesta mateixa disconformitat «cara a cara» en la reunió amb el president català. En aquest context, li va traslladar que treure «de les institucions que són de tots els catalans» símbols a favor dels presos sobiranistes és una cosa que «ajudaria a destensar la situació», encara que no va notar correspondència per part del president Torra.

Albiol també va proposar a Tor-ra que, abans de veure's amb Sánchez, acordi una «proposta de mínims» amb l'oposició que representi «una majoria social de catalans», més enllà de l'independentisme.

Per la seva banda, Torra va traslladar a García Albiol que retrà comptes i tindrà «al dia» els partits de l'oposició sobre el resultat de la reunió que té previst celebrar amb el president Pedro Sánchez.