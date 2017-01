L'Ajuntament de Santpedor compra un pis per a usos socials

L´Ajuntament de Santpedor ha signat aquesta setmana la compra del primer habitatge que destina a usos socials. Amb aquest acord es fa un pas més en la política d´habitatge social municipal que fins ara gestionava recursos de la Generalitat. Amb aquest són ara 18 el nombre d´habitatges que es destinen a persones amb necessitats específiques a Santpedor.

El primer pis social de propietat municipal ja ha estat adjudicat a una veïna del municipi amb dos fills al seu càrrec. És, per tant, la primera llogatera de l´Ajuntament. La compra es va signar després d´un procés que va començar fa mig any. L´Ajuntament primer en va fer un lloguer amb opció a compra i va demanar una subvenció que a finals de l´any passat la Diputació els va concedir. Amb aquesta ajuda econòmica va fer els tràmits per a la compra per 40.000 euros del pis.

La regidora d´Acció Social i Sanitat de l´Ajuntament, Laura Tarradellas, recorda que la Generalitat és qui té les competències en habitatge però els ajuntaments són els qui reben en primer terme, en la majoria d´ocasions, les peticions dels ciutadans. Tarradellas destaca que «el nostre objectiu en un moment de precarietat del mercat laboral és vetllar per l´accés a l´habitatge assequible de la gent de Santpedor, i al mateix temps, poder disposar d´habitatges inclosos dins els programes d´inclusió dels serveis socials, de manera que quan hem tingut una oportunitat hem acabat adquirint un pis».

Les peticions arriben a l´Ajuntament, que fa els tràmits i té capacitat de decidir quins veïns accedeixen als habitatges en dos dels habitatges de la Generalitat, a través d´un conveni. I ara també ho farà en un tercer, en el que acaba de comprar. Els altres 15 en gestiona les peticions però és la Generalitat qui té la darrera paraula.