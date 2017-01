Veïns de la Rampinya i Montsalat preveuen anar al jutjat pel PDU de la mineria

Els veïns de la Rampinya de Sallent i el grup Montsalat, que han acumulat en els darrers anys diverses sentències contra els interessos de la mina, consideren que un Pla Director Urbanístic no pot ser la figura que reguli l´activitat minera del futur, perquè atén els temes que són matèria urbanística, però no els mediambientals. I aquest és un error, per a les dues entitats, de base en la conceptualització del pla.

Un altre problema de plantejament d´aquest document que ara es troba en fase d´exposició pública és que atén els interessos d´una part, la mina, perquè té com a fonament i precedent un conveni signat entre l´empresa ICL (abans Iberpotash) i la mateixa administració, i aquest seria un defecte que afecta tot el document. I, per últim, reclamen que l´administració faci un document tenint en compte les sentències fermes que hi ha en aquest moment sobre la taula, i no que faci un document per intentar salvar aquesta legalitat.

Jordi Badia i Florenci Vallès, del col·lectiu Montsalat, i Benet Vendrell, de l´Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent, van presentar ahir en roda de premsa les al·legacions que presentaran a l´aprovació del PDU, i que aquest diari ja va publicar en l´edició de dimecres.

Badia, Vallès i Vendrell van coincidir ahir en preveure que el futur d´aquest PDU serà un nou procés judicial. «Allò desitjable seria que l´administració el retirés», deia Badia, però veu difícil que es doni aquesta situació. Vendrell hi afegia que en una situació política com l´actual, «amb aquesta voluntat explicitada de construir un nou país, el Govern té la possibilitat de fer les coses bé», però no confiava gens que el pla no seguís el seu procés administratiu. Una segona possibilitat que consideren els impulsors de les al·legacions és que la CUP posi sobre la taula la retirada del pla com a moneda de canvi del seu sí als pressupostos de la Generalitat per al 2017. En tot cas, en el que tenen menys confiança és, justament, en què l´administració tingui en compte els seus arguments i raonaments, que ja no es van tenir en compte l´estiu passat quan se´ls va demanar el parer abans de tancar el PDU.

Davant d´aquesta situació, Badia va admetre que la via judicial contra l´aprovació del PDU és la possibilitat que més pes té en aquests moments. I, amb tot, defensa que hi ha mesures mediambientals per reduir l´impacte més enllà d´esperar 50 anys que es retiri el residu si el mercat el vol. Vendrell va ser més contundent: «nosaltres no pararem fins que no desparegui la muntanya de residus».