Monistrol exigirà als amos de Clarassó que compleixin el projecte i retirin la runa

La propietat de l'antiga colònia tèxtil Clarassó haurà de complir el projecte d'enderroc inicial que inclou la retirada de tota la runa i la recuperació paisatgística de la zona. Així es desprèn de l'informe tècnic de l'Ajuntament de Monistrol de Calders que conclou que la modificació del projecte que va fer l'empresa responsable de les obres no està justificada i que la descontaminació de la zona no s'ha fet correctament.

El document es troba ara a audiència pública perquè es puguin presentar les al·legacions pertinents fins al proper dia 16, quan es farà la resolució de l'informe final. Segons ha apuntat l'alcaldessa de Monistrol, Sílvia Sánchez, si en el termini d'execució fixat, d'un mes, l'empresa no compleix el projecte inicial per al qual va rebre la llicència d'obres, i no deixa neta i endreçada la zona, s'exposarà a una multa.

L'informe considera que la documentació requerida a la propietat no justifica la modificació «substancial» que es va fer del projecte inicial, que incloïa la retirada dels materials contaminants, l'enderroc total del complex i la restauració paisatgística. A més, segons Sánchez, «l'empresa no ha complert la normativa vigent sobre dipòsits de runes i, per tant, no es pot legalitzar» com a tal. Amb tot, l'informe municipal conclou que caldrà donar compliment al projecte amb el qual es va obtenir la llicència d'obres, en especial en els aspectes que fan referència a la retirada i gestió del material arreplegat a la finca, la retirada de les restes de l'aïllament de la coberta i les actuacions per a la integració paisatgística.

L'Ajuntament de Monistrol de Calders va fer el mes de juliol passat un requeriment a l'empresa que va executar l'enderroc i a les propietàries (l'Institut Català de Finances, el BBVA i la Sareb) per tal d'aclarir per què s'havia modificat el projecte i on havia anat a parar part del material que es calculava que hauria de sortir de l'enderroc i que, segons el projecte, hauria d'haver estat retirat.

Un cop analitzada la documentació que va presentar el promotor per justificar els canvis, l'informe tècnic ha conclòs que la quantitat de fibrociment gestionat és molt inferior a l'establerta en el projecte i que no s'ha retirat la totalitat del material provinent de l'aïllament de la coberta. Pel que fa a la gestió de les runes que establia el projecte, no s'acredita que s'hagi sol·licitat la corresponent autorització ni que s'hagin pres les actuacions necessàries per tal que aquests puguin estar dipositats a la finca.

El document es troba en audiència pública des de final d'any i l'equip de govern (PDECat i MDI-ERC) ja l'ha exposat tant al grup de l'oposició (CUP) com a la Plataforma Clarassó, que ja ha mostrat diverses vegades la seva preocupació perquè la descontaminació de la zona no s'ha fet cor-rectament.

Pel que fa a les tres institucions propietàries de l'antiga colònia, de moment, només el BBVA s'ha interessat per la documentació.

Si no es presenten al·legacions, el consistori fara en breu l'informe final que demanarà la retirada de la runa en el termini fixat. En cas de no fer-se realitat, multarà els propietaris. Segons l'alcaldessa, si no es paga la multa o no es desenvolupen els treballs corresponents, el consistori podria fer-se càrrec de la retirada de la runa utilitzant els avals per a la gestió de residus que l'empresa va dipositar per tal de poder dur a terme els treballs i que sumarien 105.000 euros .

El projecte inicial, que segons el consistori no s'ha complert, preveia la retirada de tots els materials que necessiten un tractament específic (fibrociment, fibra de vidre i detectors de fums iònics), l'enderroc de tot el complex i de les soleres de formigó fins a deixar-ho net de runa, i la restauració paisatgística de l'espai amb terra vegetal i la plantació de pins, alzines i plantes enfiladisses.