Castellbell podrà reobrir parcialment al trànsit el pont del Burés el 20 de maig

Castellbell el Vilar reobrirà parcialment al trànsit el pont del Burés a partir del dilluns 20 de maig. Inicialment, s’havia programat una reobertura completa, però més tardana (el mes de juny), però la bona evolució que estan seguint les obres de remodelació integral que s’hi estan duent a terme des de l’octubre de l’any passat han permès prendre la decisió d’habilitar el pas alternatiu de vehicles a través de regulació amb semàfors. Sobretot pel que es tracta d’una infraestructura clau per a la mobilitat del municipi, ja que és la connexió més directa amb la carretera C-55, i la que utilitzen la majora de conductors que entre i surten del poble.

Fonts de l’ajuntament han destacat que «el seguiment exhaustiu ha facilitat poder retallar» en quatre setmanes el termini inicialment previst per la Diputació de Barcelona per poder restablir-hi la circulació.

Imatge actual del pont del Burés en plenes obres / AJUNTAMENT DE CASTELLBELL

La recuperació del trànsit rodat permetrà també reobrir l’accés nord de Castellbell i el Vilar a través de la C-55 i restablir la circulació de la línia de bus que uneix Monistrol de Montserrat i Manresa i les línies de transport escolar que tornaran a circular pel municipi amb normalitat.

En el marc de la fase final d’obres, quedarà pendent l’asfaltatge definitiu i els acabats que són compatibles amb el trànsit, a través d’aquest pas alternatiu. De moment, el que no es permetrà és el trànsit de vianants, que es mantindrà com fins ara pel pont vell.

Obra integral

L’actuació, amb un pressupost d’1,8 milions d’euros assumit per la Diputació de Barcelona i una aportació de 30.000 euros per part de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, permetrà ampliar la infraestructura en tot el tram de 310 metres que travessa el riu Llobregat. El nou pont doblarà l’amplada de la via i guanyarà un espai propi per a vianants i ciclistes.

Els treballs de remodelació integral d’aquesta infraestructura van començar el passat mes d’octubre i és previst que acabin completament a finals de juny. Amb aquestes obres es col·loquen barreres de contenció, s’ha instal·lat un mur de 20 centímetres de formigó i una barana metàl·lica de protecció per a vianants i ciclistes i, finalment, també es millora el revolt d’accés al pont des de la banda nord. L’estructura antiga es manté amb la tipologia d’arcs múltiples amb voltes de formigó suportades per piles també de formigó i revestides de pedra de gres. En paral·lel, s’està renovant la il·luminació del pont amb tecnologia LED i adaptada a la normativa actual.