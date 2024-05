L’exalcalde socialista de Sant Joan Ezequiel Martínez va a la llista de Puigdemont

Ezequiel Martínez Mulero, que va ser alcalde de Sant Joan de Vilatorrada durant 24 anys sota les sigles del PSC, partit del qual es va donar de baixa el 2012 per discrepàncies personals, s’ha sumat a la llista de Junts + Puigdemont per Catalunya a les eleccions del Parlament d’aquest diumenge. Martínez en forma part com a militant de Moviment d'Esquerres de Catalunya (MES), formació que dona suport a la candidatura encapçalada per Puigdemont. El santjoanenc, que es confessa «federalista», assegura que «anteposo la dignitat del país a la ideologia».

El nom d’Ezequiel Martínez figura com a número 6 a la llista de suplents de la candidatura de Junts + Puigdemont per Catalunya a les eleccions al Parlament. Martínez, que va deixar el PSC fa dotze anys «per les mentides i incompliments», es va incorporar el 2015 a la formació Moviment d’Esquerres de Catalunya (MES), que es va constituir a partir de la fusió dels exsocialistes Nova Esquerra Catalana, d'Ernest Maragall, i Moviment Catalunya.

És amb aquesta formació, on milita i ocupa el càrrec de síndic, amb la qual ara ha decidit donar suport a la candidatura del president Puigdemont perquè, segons explica, «evidentment que tenim en compte la ideologia, però en aquest moment prioritzem la recuperació de la dignitat de la institució que es va carregar el 155 i la lluita contra la repressió», que continua vigent, diu, i «demostra que en aquest país no estem en un grau de democràcia consolidada». Com a factors que l’han animat a donar suport a la candidatura de Junts destaca «la transversalitat i la unitat».

El santjoanenc, que està jubilat, assegura que ha volgut ser «fidel a les meves idees» i explica que ell sempre ha sigut federalista, «però com que aquesta opció mai surt, o ets espanyolista o ets independentista, aleshores si no tinc una opció intermèdia, soc independentista perquè d’autonomia no en vull». També es mostra partidari de la sobirania fiscal, un aspecte que considera «molt important perquè sense recursos no farem res».

L’exdirigent socialista no s’està de carregar fort contra el seu antic partit de qui diu que «em van enredar en l'àmbit personal i polític perquè el PSC en el qual vaig entrar no té res a veure amb com s'ha transformat». A més, diu, «tinc una desconfiança personal amb aquests líders, sobretot amb gent com Illa, Navarro o Iceta, que després d'una trajectòria com la meva no es van dignar ni a trucar-me. Per dignitat personal estic incòmode amb el PSC. No me'ls crec». D’Illa diu que és «un soldat de la Moncloa i farà el que li digui Sánchez».

Martínez, que es va sumar a la llista de Junts a petició del president de MES, participa activament a la campanya i va ser present en la presentació de la candidatura a Elna i en l’acte que va tenir lloc aquest dilluns a Argelers, juntament amb la delegació del Bages i el Berguedà. És el sisè suplent de la llista, just per sobre de la coneguda il·lustradora Pilarín Bayès i al costat d’altres noms destacats com el de l’exconsellera Marina Geli, que en el seu dia també va deixar el PSC.

