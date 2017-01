Artés aprova un pressupost que inclou vint propostes escollides per la ciutadania

L'Ajuntament d'Artés va aprovar aquest dijous els pressupostos municipals per al 2017, els primers que inclouen propostes que van poder votar els veïns del municipi a través d'un procés participatiu. En total, el pressupost ascendeix a 5,2 milions d'euros, que suposa un augment del 6% respecte al del 2016.

La principal novetat per a aquest any és que es destinarà una part de les despeses a cobrir fins a 20 de les 61 propostes que la ciutadania va poder votar en el marc dels pressupostos participatius. En concret, seran 289.000 euros, que representen el 5,5% del pressupost total. El consistori ha organitzat per al proper 3 de febrer una sessió oberta per explicar amb detall l'elaboració dels pressupostos i les propostes sorgides del procés participatiu que s'hi han inclòs. Millores al pati de l'escola Doctor Ferrer i la creació d'un sistema de voluntariat van ser les dues opcions més votades.

D'altra banda, segons han apuntat des del consistori, la major part de la despesa municipal prevista per aquest any es destina a cobrir els salaris del personal de l'Ajuntament que, tot i que disminueix respecte de l'any passat, suposa prop del 40% del pressupost total. Com a novetat, s'augmenta la dedicació del tècnic d'ocupació, l'arquitecte, l'arquitecte tècnic i l'enginyer.

Quant a les inversions previstes, pugen considerablement i passen del 12 al 19% del pressupost total, uns 983.000 euros que es finançaran amb un crèdit a llarg termini i sense interessos (175.000 euros), amb una subvenció (200.000 euros) i amb recursos propis (608.520 euros). En temes d'aigua, es farà una inversió de 300.000 euros per finalitzar les obres del «col·lector del torrent» i hi ha previst poder fer l'anomenat «dipòsit a la Paloma» per millorar el subministrament. També es preveu «iniciar algunes expropiacions i adquirir algun vehicle nou per a la brigada municipal».

Els comptes es van aprovar en el ple municipal celebrat dijous al vespre amb el suport de l'equip de govern d'ERC i la CUP, i el vot contrari de CiU, a l'oposició.