L'ACA afirma que els nivells d'amoni de la Tosca se situen dins els paràmetres legals

Després del nou episodi que va tenir lloc a començament de setmana d'aparició d'escumes abundants a la riera de la Tosca, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat ha assegurat que s'estan fent tant controls periòdics del funcionament de la depuradora de Moià com anàlisis de les aigües d'aquest curs. I que fins ara no s'han detectat anomalies en els paràmetres en els quals s'ha posat el focus, com per exemple l'amoni, que afirmen que se situa dins els límits establerts per normativa. Tanmateix, les mateixes fonts han reiterat que mentre no es faci efectiva l'ampliació ja programada de l'estació de tractament moianesa no es podrà resoldre d'una manera definitiva la problemàtica d'aquests espisodis de contaminació que es produeixen tot sovint des de fa anys.

Segons l'ACA, «cada mes es fa una inspecció a la depuradora de Moià per comprovar el seu funcionament. Es mira l'aigua que hi entra i l'aigua que en surt tractada, donant compliment al que requereix la Directiva 91/271».

D'altra banda, segons les mateixes fonts, al llarg d'aquests mesos «s'han dut a terme una sèrie d'inspeccions cada cop que se'ns avisa des de Monistrol de Calders sobre la captació d'aigua per presència d'amoni». En aquests casos, segons han concretat, «fem inspecció i agafem una mostra d'aigua per determinar els possibles nivells d'amoni», però fins ara «en tots els casos les mostres han donat un resultat que s'adequa als paràmetres legals establerts. Això és degut a la capacitat del riu, que dilueix les possibles alteracions de qualitat que hi ha aigua amunt». Les mateixes fonts han reiterat el seu convenciment que «un cop estiguin fetes les millores a la depuradora de Moià es resoldrà aquesta problemàtica». L'inici de l'ampliació és prevista per a final d'aquest any i en el Pla de Gestió d'Aigües ja hi ha prevista una inversió de 3,1 milions.