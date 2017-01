Rufián repassa l'actualitat del procés a Santpedor

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, va omplir l'auditori del convent Sant Francesc de Santpedor en un acte de la campanya 'La República que farem' organitzada per la formació republicana. L'acte va ser presentat pel president del Consell Comarcal del Bages, el santpedorenc Agustí Comas, i conduït per l'alcalde de la població, Xavier Codina, que va plantejar al ponent diferents qüestions sobre l'actualitat política i el procés sobiranista i que va anar responent una a una.

Rufián va afirmar que l'Estat espanyol 'no vol debatre sobre la situació de Catalunya ni deixar decidir als catalans' i que l'operació diàleg anunciat pel Govern espanyol 'no és altra cosa que judicialitzar encara més la política'. Preguntat pel paper de Podemos, el diputat va explicar que el seu projecte és 'd'àmbit espanyol i a llarg termini' i, tot i ser totalment legítim, creu que 'Catalunya no pot esperar més i és del tot necessari la celebració del referèndum perquè la gent decideixi el seu futur'.

Un referèndum que es va mostrar confiat en el seu èxit. Rufián també es va referir a la polèmica creada per les afirmacions de l'exsenador Santi Vidal, a qui va qualificar de 'bona persona i bon senador', i va lamentar que 'tan de bo es parlés tant d'il·legalitats i corrupcions manifestes com les de l'exministre Fernàndez Díaz'.

El dirigent republicà també va respondre diverses preguntes plantejades pel públic assistent sobre les companyies elèctriques i les energies sostenibles, la utilitat de la independència per als canvis socials, el referèndum pactat o la pertinença a la Unió Europea, entre altres temes.

A la tarda, Rufián es va desplaçar fins a Cardona on va participar en la presentació de les JERC Cardona al bar 'El Centru', que va quedar petit per escoltar les paraules del ponent republicà.