Una anul·lació sobtada impedeix a 300 escolars de Sant Vicenç anar d'excursió

Una anul·lació a última hora del servei de transport contractat va deixar ahir al matí més de 300 nens i nenes d'una escola de Sant Vicenç sense poder anar d'excursió a un parc d'atraccions de Lloret de Mar, que esperaven amb il·lusió des de feia dies. Com a alternativa, l'equip directiu del centre (el col·legi públic Sant Vicenç) va poder organitzar de forma improvisada una sortida matinal al parc de l'Agulla de Manresa.



Els alumnes i les famílies es van trobar la desagradable sorpresa ahir mateix al matí, quan van acudir a l'escola convençuts que anirien a passar tot el dia al parc d'atraccions Gnomo Park de Lloret. Es tractava de la sortida conjunta que organitza cada any el centre i que inclou tots els cursos, des de P3 fins a sisè de primària. Molts infants van rebre amb plors l'anul·lació de l'esperat viatge.



Segons fonts de l'equip directiu de l'escola, l'empresa que havien contractat, EOS Fors Fortuna, s'havia compromès diverses vegades a fer el servei. Dijous al vespre, però, el personal docent va rebre un correu electrònic de l'empresa informant-los, de forma sobtada, que finalment no podien oferir el transport.



«Ens hem quedat sense marge de temps per buscar una empresa de transports alternativa», lamentaven ahir des del col·legi, ja que la sortida era prevista per a 2/4 de 9 del matí. A aquesta hora, els alumnes, a mesura que van anar arribant a l'escola, van ser adreçats a les aules, mentre els pares i mares es van esperar a l'exterior.



L'escola no va voler deixar els nens i nenes sense excursió i, per això, des de primera hora, va contactar amb diverses empreses d'autocars per poder fer una sortida matinal al parc de l'Agulla de Manresa. Ho van aconseguir amb Sagalés i diferents autobusos van poder sortir de Sant Vicenç entre les 9.45 i les 10.15 del matí.



D'altra banda, el nou gerent d'EOS Fors Fortuna va demanar disculpes als pares, mares, mestres i alumnes de l'escola Sant Vicenç i es va comprometre a oferir la mateixa excursió passada Setmana Santa, a meitat de preu. El nou gerent va justificar l'anul·lació a última hora perquè l'empresa externa que li havia de subministrar la majoria d'autobusos va cancel·lar el servei dijous a la tarda. «És una empresa de transports de Barcelona que mai no ens havia fallat», va lamentar. «Eren les 17.30 hores. Vam trucar a l'escola Sant Vicenç però ja no hi havia ningú. Vam enviar diversos mails i vam trucar a la Policia Local per intentar contactar amb algú del centre. Al vespre, van poder llegir el mail», va afegir.