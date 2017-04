Castellbell engega una campanya per afavorir el cens d'animals de companyia

Castellbell i el Vilar ha començat una campanya ciutadana per promoure que la ciutadania censi de manera massiva els animals de companyia que estan en situació il·legal. La campanya «Sigues + animal, cuida'l!» ofereix a tots els propietaris de mascotes que no estiguin censades recollir la placa censal i un paquet de bosses d'excrements gratuïtament fins al 31 de maig a l'ajuntament. A partir del proper 1 de juny, el consistori farà un control de la tinença responsable.



L'Ajuntament de Castellbell i el Viar recorda l'obligatorietat que els animals de companyia estiguin degudament identificats amb un microxip. Per a les persones que tinguin els seus animals censats, també se'ls oferirà una una placa identificativa sense cost, segons han informat fonts municipals.



A partir de l'1 de juny, l'Ajuntament farà un control de la tinença de les mascotes, així com de la inscripció al cens, i es procedirà a sancionar tots els incompliments que es produeixin. Les multes, en cas d'incompliment, poden arribar a ser de 30.000 euros, depenent de la gravetat de la infracció. A partir d'aquesta data, l'obtenció de la placa censal passarà a tenir cost.



L'ordenança municipal sobre la tinença d'animals de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar recull tot un seguit de mesures per tal de garantir la protecció de les mascotes i la seva corresponent identificació, així com l'obligatorietat que els seus propietaris retirin els excrements o les restes alimentàries de la via pública.



L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar posa a disposició de tota la ciutadania del municipiel telèfon 93 834 05 50 i el correu electrònic castellbell@diba.cat en casos en què es detectin abandonaments d'animals de companyia.



També es pot contactar amb la Guàrdia Municipal (als telèfons 686 338 158 / 616 374 769 i al correu electrònic vigilantscastell-bell@diba.cat).