Navarcles exposarà dijous en un acte obert als veïns el nou model del porta a porta

L'Ajuntament de Navarcles farà aquest dijous la presentació oficial del nou model de recollida porta a porta, que vol implementar a partir del juny, tal com ja ha explicat aquest diari.



L'acte de dijous es farà a les 8 del vespre a la sala de plens de l'ajuntament, i tindrà la presència de l'alcalde, Llorenç Ferrer, i el regidor de Medi Ambient, Ramon Serra, a més del director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, que parlarà del reciclatge a Catalunya, i de l'alcalde d'Artés, Josep Candàliga, que explicarà l'experiència del sistema del porta a porta en aquesta població, on ja fa mesos que s'aplica.



Més enllà d'aquesta presentació, la informació s'ampliarà amb sessions informatives posteriors. La primera serà el 24 d'abril, a les 8 del vespre al Centre Cultural. L'endemà se'n farà una altra, també a les 8 del vespre, a l'escola Verda; el 26 d'abril n'hi haurà una altra adreçada als comerços i restaurants, que es farà a partir de les 4 de la tarda en diversos establiments; i el mateix 26 d'abril es farà la darrera a les 8 del vespre a l'ajuntament.



Tots els habitatges de Navarcles rebran a les seves bústies un butlletí informatiu amb les actuacions de la campanya d'implantació, i informació sobre el nou sistema. Els establiments també disposaran d'un calendari específic adaptat a les seves necessitats. Un dia abans de l'inici del servei, l'Ajuntament distribuirà cubells i material per facilitar la separació a casa i als comerços.