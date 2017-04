Els Mossos denuncien un matrimoni de policies de Sant Joan per agredir-se entre ells

Un caporal i una agent de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, que són parella sentimental, seran jutjats la setmana vinent en un judici ràpid, per haver-se agredit mútuament en una baralla familiar a casa seva. L'home, que antigament va ser el cap de les policies locals de Sant Joan i de Sant Fruitós, va arribar a estar detingut durant sis hores a la comissaria dels Mossos. L'Ajuntament de Sant Joan té previst obrir un expedient a tots dos policies, que mantenen la convivència i que no s'han denunciat mútuament.



Els fets van tenir lloc dijous passat a les 11 de la nit a l'habitatge on viu la parella, a Navarcles. Un veí va alertar el telèfon d'emergències 112 d'una forta discussió familiar a l'interior de la casa. Quan els Mossos hi van arribar, van constatar que tots dos s'havien agredit mútuament. Van actuar d'ofici, van detenir el caporal i van denunciar penalment la seva esposa, tots dos per violència en l'àmbit de la llar. Es dóna el cas que alguns dels mossos coneixien personalment els dos implicats en la baralla, per raons professionals.



El caporal, tot i que no va arribar a ser emmanillat, va ser traslladat a la comissaria dels Mossos de Manresa, on va estar detingut durant sis hores. Divendres al matí va declarar davant del jutjat de guàrdia de Manresa, que va dictar la seva llibertat amb càr-recs. El jutge també va imputar la dona, a qui va prendre declaració. Tots dos seran jutjats la setmana vinent en un judici ràpid.



Ni el caporal ni l'agent, però, no s'han denunciat mútuament. Tots dos mantenen la relació sentimental i continuen la situació de convivència. Aquests darrers dies, no els tocava treballar perquè tenien festa. El seu retorn a la jornada laboral és previst per a la setmana vinent. Tots dos fan torns diferents a la Policia Local.



Consultat per Regió7, l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso, diu que l'Ajuntament té previst «obrir un expedient i retirar l'arma» als dos policies. «Es tracta d'un fet gens habitual, i el que fem és seguir les recomanacions en aquests casos del jutge, els Mossos i la fiscalia», diu. «Sobre el tema de l'arma, hi ha moltes incidències en què es pot retirar. És un protocol habitual», afegeix. De moment, va dir, cap dels dos no serà suspès. «Estudiarem què farem», afirma.