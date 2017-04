Les Caramelles de Súria treuen al carrer més de 900 cantaires

La música, la dansa i els colors han estat els protagonistes, un any més, del Diumenge de Pasqua a Súria. Vuit colles han omplert places i carrers per celebrar les Caramelles, en la que ha estat la primera edició de la festa des que la Generalitat l'ha inclòs al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Pels suriencs, comptar amb aquest reconeixement "és un privilegi i un orgull", com ha destacat aquest matí la regidora de Cultura, Montse Juncadell.

Sota un sol aclaparador, les colles han tornar a combinar tradició i modernitat per desplegar les seves millors gales. La sardana estat un cop més la base de molts grups, mentre que la sàtira també s'ha fet un lloc entre alguns colles que han versionat les lletres de cançons de Shakira, Luis Fonsi o Els Catarres, entre altres.

Les Caramelles de Súria estan considerades les més grans de Catalunya, i així ho han demostrat aquest Diumenge de Pasqua els 900 cantaires que han omplert la vila amb les seves cançons i danses des de les nou del matí, quan han començat a desfilar per la Plaça Major del Poble Vell. Les vuit colles participants, caracteritzades amb un color i una indumentària singular, han lluït les seves veus i, algunes d'elles, també han mostrat danses tradicionals, de bastons i trabucs.

Aquesta és la primera edició de les Caramelles de Súria des que van ser incloses al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, on hi ha recollides les celebracions més destacades del país, com la Dansa de la Mort de Verges, el Carnaval de Vilanova, la Patum de Berga o les Falles d'Isil, entre desenes de tradicions. Per la regidora de Cultura, Montse Juncadella, aquest reconeixement "és un privilegi", ja que formar part del Catàleg "obre més portes per continuar amb ganes i força".

Juncadella ha assegurat que les Caramelles són "gairebé més importants que la Festa Major de Súria", ja que tots els veïns s'aboquen a participar-hi, de manera directa o indirecta. La majoria ho fan formant part d'una de les colles, on hi poden conviure des de nens petits fins els seus avis. "No hi ha límit d'edat", ha apuntat la regidora, vestida també de caramellaire.

Així, la tradició cantaire es manté ben viva entre la gent jove del poble, que no es perd mai la festa. Montse Filló, de la colla juvenil Foment Cultural, ha garantit que "tots els suriencs esperen que sigui Pasqua per sortir a Caramelles". De fet, ella ha recordat que durant l'any viu a Madrid però sempre torna a casa per celebrar aquesta festa. "És un orgull fer que les Caramelles siguin cada cop més grans", ha afegit.



Tradició i modernitat



La tradició de les Caramelles de Súria es remunta al segle XVI. Inicialment, les cançons tenien un contingut exclusivament religiós, per enaltir la Pasqua de Resurrecció. Amb el temps, però, es va donar peu a introduir altres temàtiques que celebraven l'arribada de la primavera, i mica en mica també es van incorporar cançons satíriques sobre temes d'àmbit local i nacional. Aquestes últimes s'han batejat com a "botifarres", on els grups més joves critiquen l'actualitat amb to foteta. En tots els casos, les cançons s'interpreten de forma coral amb acompanyament musical.

Montse Juncadella ha explicat que la tradició es manté, amb músiques basades en la Sardana, però reconeix que les músiques més actuals han anat guanyant terreny. L'evolució també s'ha plasmat amb el volum de colles i la indumentària de colors que les identifica, així com també en la manera com els grups es desplacen per la vila. La regidora ha recordat que antigament, el dissabte a la tarda, amb les Caramelles a Pagès, les colles recorrien les masies caminant. Ara, en canvi, l'itinerari es fa amb vehicles.

La tradició, però, fa que sí que es mantinguin figures indispensables dins les colles, com el Ballester, que s'encarrega de dur un gran estri extensible amb el qual es regalen flors a les persones que veuen passar les Caramelles des del balcó de casa. Al mateix temps, a Súria també s'ha convertit en icònica la figura dels trabucaires, amb la colla Tro Gros. Si bé els trabucaires consten a les Caramelles del poble des del segle XVIII, la colla es va recuperar formalment l'any 1975 després de dècades d'absència.