Navarcles recull 3.902 euros contra el càncer infantil amb els ous de Pasqua solidaris

La iniciativa dels ous de Pasqua solidaris, que es va posar en marxa a Navarcles a benefici de la campanya #paralosvalientes per recaptar fons per a la construcció de la unitat de càncer infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu, ha recollit un total de 3.902 euros. La idea de solidaritzar-se amb el projecte contra el càncer infantil va sorgir dels pastissers del poble i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, de l'Associació Contra el Càncer de Navarcles i de la Unió de Botiguers

Els alumnes de l'escola Catalunya de Navarcles també s'hi van sumar i van aprofitar la representació de la llegenda de Sant Jordi per recollir 802 euros que han aportat a la campanya, que té a Leo Messi com a ambaixador. A nivell local, el consistori també va realitzar un vídeo promocional on van participar una vintena de veïns del municipi i una taula rodona sobre la malaltia.

Les pastisseries del municipi, Agustí Pastisser i Nou Burjons, van ser les encarregades d'elaborar els ous de xocolata que es van poder comprar els dies de Pasqua al preu de 3,5 euros. Per cada ou venut s'han destinat 2,5 euros a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona per fer realitat el nou centre oncològic pediàtric, pressupostat en 30 milions d'euros.