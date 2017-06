La Catalunya Central preveu fer el salt en punts de recàrrega elèctrica el 2018

El 2018 és l'any que ha fixat la Generalitat per promoure que les comarques de la Catalunya Central facin un salt endavant en la dotació d'infraestructures (bàsicament l'habilitació d'estacions i punts de recàrrega) que facilitin una expansió de l'ús del vehicle elèctric. És el 2018 quan el Govern preveu dotar aquesta demarcació d'un pressupost específic per al desplegament d'aquests serveis, de manera que es garanteixi una cobertura a la xarxa bàsica de carreteres. Aquest objectiu forma part d'un pla global que la Generalitat ha dissenyat per a tot Catalunya fins al 2019. En el conjunt del país, l'horitzó és culminar aquest període amb un total de 100 estacions de recàrrega ràpida, 400 de recàrrega semiràpida i 25.000 punts (connexions) de recàrrega vinculada.

Actualment, a la Catalunya Central hi ha divuit punts de re-càrrega, dels quals deu són privats i vuit públics. En concret, n'hi ha sis a Manresa (cinc de privats i un de públic); dos a Sant Fruitós (un i un); un a Santpedor (privat); un a Navàs (públic); un a Avià (públic); dos a Igualada (un i un); quatre a Vic (tres de públics i un de privat) i un a Tona (privat). L'objectiu és que amb el pla que es desenvoluparà l'any que ve en aquesta demarcació aquestes xifres augmentin considerablement i aportin una xarxa bàsica de subministrament equilibrada.

Per començar a greixar la maquinària de cara al propòsit fixat per a l'any vinent, ahir es va dur a terme al serveis territorials del departament d'Empresa i Coneixement una primera sessió de formació per als tècnics de mobilitat i els responsables i conductors de les flotes públiques de les diferents administracions de la Catalunya Central. L'objectiu del curs, a més de familiaritzar els treballadors públics amb el funcionament del vehicle elèctric, és dotar les diferents administracions del coneixement i de les eines perquè contribueixin al desenvolupament del vehicle elèctric a Catalunya.

La Generalitat, a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), ja va obrir enguany una convocatòria d'ajuts amb aquest objectiu dotada amb 864.750 euros i dividits en tres categories. Un, per a estacions d'accés públic de recàr-rega ràpida, amb ajuts de fins al 100% del cost de la infraestructura, amb un màxim de 40.000 euros, per a la instal·lació de noves estacions de 50 kW de potència amb sistema de pagament integrat. L'ajut anava adreçat a corporacions locals i altres ens que en depenguin, amb un màxim de 2 estacions per terme municipal o 4 estacions per beneficiari. Aquests tipus de punts poden car-regar per a 120 quilòmetres d'autonomia en menys de 30 minuts.

Un segon era per a estacions d'accés públic de recàrrega semiràpida, amb ajuts de fins al 100% del cost de la infraestructura, amb un màxim de 15.000 euros (en cas de corrent continu) o 5.000 euros (en cas de corrent altern). Servien per promoure la instal·lació de noves estacions de potència igual o superior a 20 kW amb sistema de pagament integrat. Un ajut pensat per a corporacions locals i altres ens que en depenguin, amb un màxim de 4 estacions per terme municipal o 8 estacions per beneficiari. Aquests punts poden carregar per a 100 quilòmetres d'autonomia en 1 hora.

El tercer era per a la instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats a vehicles elèctrics purs, elèctrics endollables i per a vehicles d'autonomia estesa. Hi podien optar famílies, corporacions locals i fundacions i entitats sense ànim de lucre, i els ajuts cobrien fins al 75% del cost de la infraestructura, amb un màxim de 1.000 euros per punt vinculat i de 2.500 euros en el cas que es fes una preinstal·lació per a futurs punts en un aparcament comunitari.