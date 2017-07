L'ACA obre els ajuts promesos perquè es pugui intervenir en rieres com la de Castellet

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat ha obert la porta a la qual es va comprometre a final de l'any passat (vegeu Regió7 del 28 d'octubre) perquè es puguin resoldre situacions com la de la riera de Castellet, a Sant Vicenç, on fa més de 15 anys que hi ha pendents un seguit d'actuacions per evitar danys majors en cas de riuades. Aquest organisme ha posat en marxa un pla d'ajuts destinat a subvencionar actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana.

Fonts de l'ACA han precisat que aquesta línia es podria ajustar al cas de la riera de Castellet, que en el darrer tram abans de desembocar al Llobregat creua pel mig del barri de la Farinera. Aquesta riera es va desbordar durant l'aiguat del 10 de juny del 2000 (hi va morir una persona i hi va haver quantiosos danys materials) i, ara farà un any, les seves aigües van tornar a inundar el barri.

Aquest darrer episodi va propiciar que l'Associació de Veïns de la Farinera tornés a posar damunt la taula que la Generalitat no havia fet efectius els compromisos que va adquirir fa una dècada i mitja, quan va redactar un projecte on es fixaven tot un seguit d'intervencions que calia realitzar per corregir alguns dels principals factors que van agreujar les conseqüències del desbordament de l'any 2000.

D'aquell projecte se'n va exe- cutar una primera fase entre el 2007 i el 2008, que es va concentrar bàsicament en el trasllat d'un transformador elèctric que hi havia ubicat en un extrem del carrer Clot del Tufau (el més proper a la riera), i en la modificació de dos ponts que hi ha situats just al final del curs de la riera per facilitar l'evacuació de l'aigua i evitar que, com va passar fa 16 anys, facin de barrera quan hi ha crescudes i s'inundi el barri.

Va quedar per fer, però, tota una segona fase que, com a actuació més destacada, preveia l'expropiació i enderroc d'unes antigues naus industrials (que des de l'aiguat del 2000 estan en desús), situades al carrer del Clot del Tufau i en zona inundable de la riera, ja que d'aquesta manera es guanyaria amplada per al curs de l'aigua i es traurien obstacles en cas de crescudes.

Aquesta intervenció també anava complementada amb l'obertura d'un nou vial de connexió amb el polígon del Clot del Tufau per la banda esquerra del curs de la riera.

A final de l'any passat, fonts de l'ACA van reconèixer a aquest diari que la part pendent de realitzar estava aturada i en revisió. Tanmateix, ja va anunciar un futur pla d'ajuts que podria sufragar una part del que queda per fer a la riera de Castellet, «sempre que compleixi els requeriments de la subvenció».

El pla d'ajuts que ara ha activat l'Agència Catalana de l'Aigua destina 3,9 milions d'euros per subvencionar actuacions de protecció davant d'avingudes executades entre el 2017 i el 2019 que beneficiïn àmbits urbans de les conques internes de Catalunya i tinguin per objecte reduir el risc de danys per inundacions d'origen fluvial, que són aquells que es deriven del desbordament de les lleres. El finançament aportat per l'ACA oscil·larà entre un 60% i 80% del cost total, en funció de la població censada de l'ens beneficiari, amb un màxim de 400.000 euros per sol·licitud i municipi.