Sant Fruitós defineix com ha de ser el futur sector de l'hostal de Pineda

El sector de l'antic hostal de Pineda, al terme de Sant Fruitós de Bages, tindrà una àmplia zona verda amb espai per a un casal social en l'àmbit que li correspon de cessió pública. Així ho preveu el Pla de Millora Urbana, que ha elaborat un despatx d'arquitectes per definir el futur urbanístic d'aquest solar, ara abandonat i deteriorat, i que dilluns es preveu aprovar en junta de govern. Anit hi havia programada una xerrada informativa per explicar la proposta als veïns de Pineda i Sant Fruitós.

El Pla de Millora Urbana defineix com es distribuiran els futurs espais públics i privats del conjunt del complex en el marc de l'operació urbanística que l'ha de convertir en una àrea d'usos polivalents, i no només esportius com havia tingut fins ara. El nou pla d'usos ja es va aprovar mesos enrere com a primer tràmit per a la transformació d'aquest sector, en què l'Ajuntament ja va expressar la voluntat de destinar a un casal social l'equipament públic que hi vol construir. Ara s'ha fet un pas més amb la delimitació, l'ordenament dels espais i les volumetries de les edificacions, tot i que el procés «és lent» i encara quedaran tràmits pendents abans no es puguin començar a veure canvis en aquest sector, segons ha apuntat l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés.

L'àmbit de l'hostal de Pineda, on encara hi ha l'antic edifici gairebé en runes de l'hostal, la piscina i les pistes de tennis, ocupa una superfície de 10.691 metres quadrats en la illeta que formen la carretera de Santpedor i els carrers del Parador, de Joaquim Blume i dels Esports. El Pla de Millora Urbana que ara s'ha presentat preveu uns 4.000 metres quadrats de zona verda, majoritàriament concentrats al costat oposat de la carretera (per la banda de l'escola Flama), però també en una franja ampla que hi arribaria «com a passeig» des de la carretera en paral·lel al carrer del Parador. Això implicarà l'enderroc de l'antic edifici de l'hostal, ara situat a tocar d'aquest carrer. Pel que fa al futur edifici de serveis, es construiria en un espai envoltat d'aquesta zona verda, i la superfície restant, d'uns 5.400 m2, quedaria per al promotor privat dels terrenys.

El Pla de Millora Urbana també defineix les volumetries que han de tenir les futures edificacions del sector, de manera que limita l'equipament públic a planta baixa més un, i les edificacions de l'àmbit privat a un màxim de planta baixa més dos.



Un equipament per als veïns

L'Ajuntament de Sant Fruitós concep el futur equipament municipal que ha de construir a l'espai públic del complex de l'antic hostal de Pineda com un centre cívic o casal social en sentit ampli, «des d'una zona de gimnàs, fins a un espai amb ordinadors, o que s'hi pugui jugar a cartes», explica l'alcalde a tall d'exemple. La idea és que pugui tenir diverses possibilitats d'ús, «perquè en puguin gaudir veïns de diferents franges d'edat».

La proposta es vol consensuar,i aproximadament d'aquí a un any començar a tenir clar com a mínim «què hi voldrem i quines activitats ens interessaria desenvolupar-hi». Abans, però, cal avançar en el procés previ a la transformació del solar. El Pla de Millora Urbana que diluns es vol aprovar, s'haurà de sotmetre a exposició pública i a la seva aprovació definitiva. Després, caldrà engegar els projectes de reparcel·lació i d'urbanització del sector, «que intentarem fer en paral·lel», amb la idea que puguin estar aprovats d'aquí a un any o poc més, i que serien l'últim escull abans de poder començar a actuar en el conjunt del sector.