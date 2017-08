ERC de Castellnou sosté que hauria suspès la festa major per l'atemptat

Domènec Òrrit, portaveu d'ERC de Castell-nou de Bages, a l'oposició, considera que s'hauria d'haver suspès completament, i no parcialment, la festa major del poble, després dels atemptats de dijous a Barcelona. Ho diu arran dels retrets mutus dels últims dies entre l'oposició i l'alcalde, Francesc Martínez, sobre aquesta qüestió.

Òrrit admet que va ser convocat per l'alcalde divendres al matí per parlar-ne, però retreu que no es convidés el regidor trànsfuga Manel Valero (el regidor del PDeCAT no hi va assistir). «Estava en minoria i respecto la seva decisió, però des de la secció local vam decidir de no assistir als actes, sense cridar a cap boicot».