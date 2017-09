La Festa Major Alternativa de Sallent consolida l'aposta participativa i popular

La Fumera, la Festa Major Alternativa de Sallent, arrenca aquest dimecres amb un programa d'activitats més ampli i variat que mai. De de l'organització, formada per més d'un centenar de persones de totes les edats, asseguren que la La Fumera s'ha consolidat com «la festa popular i participada que Sallent necessitava».

Les colles són l'ànima de la festa i aquests dies el poble es divideix en tres grans grups que vesteixen amb camises del mateix color i s'organitzen per guanyar punts durant la setmana de Festa Major. Una de les principals novetats d'aquest any és La Carretada, una cursa d'andròmines, diumenge a la tarda, on «caldrà equilibri, força, resistència a l'aigua i molta disbauxa», asseguren des de l'organtizació. La Fumera també ha apostat per grups musicals referents, del jazz fins al hip hop, com Mazoni, The Gramophone Allstars Big Band (amb Judit Nedermann al capdavant), F.R.A.C (de Càdis) o els bagencs Jo, Jet i Maria Ribot.

En total, una cinquantena d'actes pensats per a públics d'edats i interessos ben diferents, però amb un punt en comú: la participació i organització popular. A més de les activitats centrals, La Fumera també té dos espais paral·lels. D'una banda La Carbonera, l'espai infantil que cada dia programa activitats per als més menuts. I per l'altra El Magatzem, una zona més tranquil·la amb música, dansa i espais per seure i conversar tranquil·lament. Destaca també la programació de sardanes nocturnes, diumenge amb la Cobla Camps. Els actes de dia agafaran protagonisme i fins dilluns vinent hi haurà àpats populars, curses, cercaviles, activitats d'aigua, concursos gastronòmics i cultura popular.

Amb un pressupost de més de 40.000€ generats sense subvencions, La Fumera és un projecte integrat per sallentins d'edats ben diferents, des d'infants fins a avis, que «hi veuen l'oportunitat de construir un model diferent, que demostri que el carrer i l'autogestió són la base d'una festa participada i que no es decideixi als despatxos». Les colles són l'ànima de la festa i el poble es divideix en tres grans grups que vesteixen amb camises del mateix color i s'organitzen per guanyar punts durant la setmana de Festa Major.

La Fumera també estrena aplicació mòbil, on s'hi pot consultar la programació i tota la informació necessària. Enguany la Festa Major Alternativa ha apostat per reivindicar la lliure circulació de les persones i denunciar l'Europa fortalesa que els barra el pas. Per això, han dissenyat un cartell traduït a molts idiomes amb el lema Vinguis d'on vinguis. A part, les activitats giraran entorn l'eix migratori, reivindicant la necessitat t d'obrir fronteres i construir un poble i una festa acollidors.