Súria engega els programes de manteniment i salut destinats a la gent gran

L'Ajuntament de Súria ha iniciat una nova edició dels programes de manteniment i salut per a la gent gran. Els dos programes previstos són les sessions d'exercicis «Anem a moure'ns» i les activitats a l'espai lúdic i de salut ubicat al barri de Salipota. L'organització d'aquests programes, que són de caràcter gratuït, és a càrrec de l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona. El programa «Anem a moure'ns» consisteix en sessions d'exercicis per reforçar les capacitats físiques, de coordinació i comunicacionals i les activitats a l'espai lúdic i de salut de Salipota es basen en exercicis senzills per treballar les facultats físiques i sensorials.