Avinyó eixamplarà un tram de la carretera d'accés a l'eix

La Diputació de Barcelona ja ho té tot a punt per començar els propers dies les obres que han de permetre eixamplar un nou tram de la carretera BP-4313 a Avinyó. Es tracta de la via que uneix el municipi amb l'entrada nord de l'eix Tranversal i amb Santa Maria d'Oló, coneguda popularment com la carretera del Muro. Els treballs que es faran afecten el pontó del torrent del cementiri i el doble revolt on és situat, que és just a tocar el poble.

El doble revolt que hi ha en començar la carretera del Muro, just davant del cementiri del municipi, presenta una amplada de calçada que no permet el pas simultani de vehicles grans i «comporta una perillositat important», tal com han informat fonts municipals. L'amplada del pontó que hi ha al mig, que és molt estret, és el que condiciona aquest tram de carretera. Per aquest motiu, el projecte de millora preveu eixamplar considerablement aquest petit pont i el tram de carretera d'abans i després d'arribar-hi en un tram d'uns 40 metres, a l'alçada del punt quilomètric 28.

Des del consistori han informat que durant l'execució de les obres la carretera es mantindrà oberta al trànsit i en el punt on es faran els treballs es donarà pas alternatiu als vehicles mitjançant un semàfor.

La millora d'aquest tram de la via és una petició que l'Ajuntament d'Avinyó havia fet a la Diputació de Barcelona, que és la titular d'aquesta carretera, per la seva perillositat. Es tracta d'una carretera que presenta un llarg tram de revolts molt sinuosos i en alguns trams la calçada és molt estreta, la qual cosa dificulta la circulació simultània dels vehicles de gran tonatge. L'obra de millora d'aquest tram de la carretera BP-4313 va a càrrec de la Diputació de Barcelona i té un pressupost de 177.612,23 euros.