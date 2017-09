Els botiguers de Navarcles ultimen els preparatius per a l'estrena del nou espectacle

Un any més, la Unió de Botiguers i Comerciants de Navarcles prepara l'estrena del seu particular espectacle teatral, enguany anomenat El navarclí de l'any. L'obra, digida per Queralt Valls i Xènia Sellarés, sumarà la seva 17a edició protagonitzada per desenes de botiguers del municipi. L'estrena es farà el diumenge 8 d'octubre.

La proposta d'enguany endinsarà els espectadors en la vida de tres amics que, passada la celebració per la nominació a Navarclí de l'Any d'un d'ells, intentaran recordar què va passar realment la nit anterior. Humor, entreteniment i balls a dojo ompliran l'escenari del Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles.

L'espectacle s'estrenarà el proper diumenge 8 d'octubre, a les 6 de la tarda, i es podrà tornar a veure els dies 15 i 22 d'octubre amb dues funcions, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre. Les entrades ja es poden adquirir anticipades a la botiga INSPRU (c/ Jesús, 1) o bé per Internet (navarcles.fila12.cat) o a taquilla el mateix dia de l'obra, una hora abans de l'inici de cada funció. El preu de l'entrada és de 10 euros.