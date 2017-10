Mig miler de persones es concentren pel referèndum a Sant Vicenç

A l'escola pública Sant Vicenç s'han començat a organitzar per formar les meses a les 8 del matí, encara sense la presència de les urnes i amb mig miler de persones esperant ja a les portes de l'edifici. 20 minuts més tard les urnes arribaven enmig d'un gran aplaudiment i crits de «votarem». De fet, a quarts de 6 del matí ja eren unes 200 les persones congregades, quan s'ha servit una xocolatada, i l'arribada de gent ha estat un degoteig constant. Tertúlies, consulta constant dels mòbils i esmorzars frugals han servit per anar passant el temps, agafant el relleu als que hi han fet nit.

Entre els congregats en aquest centre, sense les portes d'entrada al recinte, gent de totes les edats. Entre els congregats l'alcalde actual, Joan Torres (CiU), l'exalcalde Valentí Carrera (ERC) i també de l'exalcalde pel PSC Joan Montsech, la diputada de JxS Adriana Delgado i la regidora d'ERC a l'Ajuntament de Manresa Mireia Estefanell.

A quarts de 9 s'ha personat una parella dels Mossos que davant la gent concentrada a la porta ha informat, ha aixecat acta i ha estat acomiadada amb aplaudiments.