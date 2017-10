Vuit furgonetes de la Guàrdia Civil s'enduen a mig matí les urnes de Callús

Desenes d'agents arribats en vuit furgonetes de la Guàrdia Civil han aconseguit, amb empentes i fent servir la porra, traspassar la resistència pacífica de centenars de persones que feien cua per votar a l'escola Joventut de Callús. S'han endut les dues urnes on només s'havien introduït 5 vots fins poc abans de les 11 del matí, quan han estat acomiadats amb el cant d'Els Segadors i crits d' "independència" i "fora, fora".

A l'interior de l'escola hi havia sobretot gent gran, a qui s'ha donat preferència per exercir el seu dret a vot. De fet, al menjador de l'escola, hi havia tres dones d'edat avançada assegudes, quan la Guàrdia Civil ha entrat i ha fet fora tothom per posar les urnes en sacs de plàstic, segons ha explicat Montserrat Olivella, una de les voluntàries que formava part de les dues meses constituïdes, com és habitual a la població.

"He vist tot el que ha passat i encara tinc els nervis a l'estòmac", diu Olivella, que explica que "el grup d'energúmens ha entrat amb porres, cascos i armats fins a les orelles per entrar de forma brusca al menjador, on hi havia les meses". Olivella destaca que també hi havia agents de paisà, però amb la cara tapada, gorres i ulleres de sol, "demostrant la seva covardia". Han actuat malgrat que tant a les portes del recinte com a l'interior se'ls ha explicat que només es volia votar i que ningú havia de prendre mal. Ja havien entrat a l'interior després d'aixecar desenes de persones assegudes a les portes de l'escola, que cridaven "som gent pacífica".

En algun cas s'han fet pas fent servir la porra, que, com a mínim, ha causat una contusió al turmell d'una veïna. El primer que han empentat ha estat l'alcalde, Joan Badia, que ha caigut a terra. De tota manera, les dues dotacions del SEM presents a l'exterior van manifestar no haver hagut d'atendre ningú. Tot plegat ha succeït davant d'una patrulla dels Mossos, que només han intervingut per mantenir la calma, malgrat les emocions a flor de pell.

Quan la Guàrdia Civil ha marxat, acompanyada pels veïns fins al passeig Anselm Clavé on tenien els vehicles aparcats damunt de la calçada, l'alcalde ha agraït l'actitud pacífica de tots els veïns presents i s'ha encoratjat tothom a anar a votar en algun altre punt proper.