Una munió de gent clama a Sant Joan contra la violència

Sant Joan de Vilatorrada va viure diumenge no una si no dues càrregues policials en col·legis electorals en un intent de la Guàrdia Civil de requisar urnes. Aquest dimarts, la població ha acollit una de les manifestacions més destacades de la comarca en rebuig de la violència.

Gent d'arreu del Bages s'ha concentrat cap a 2/4 de 12 del migdia al pàrquing de l'escola Joncadella. Aquest va ser un dels dos col·legis on els agents de la Guàrdia Civil van colpejar diverses persones, entre elles el regidor d'ERC Jordi Pessarrodona. I un home de 57 anys va patir una lesió al dit que probablement li deixarà seqüeles permanents.

A l'altre centre on la violència policial va ser present és l'institut Quercus. Allà, a les mateixes portes on fa tot just dos dies es va viure un episodi de molta tensió, l'alcalde Gil Ariso s'ha dirigit a la multitud. Ariso va ser entre les persones que l'1-O va rebre cops de la Guàrdia Civil.