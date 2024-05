Cardona fa un cicle de xerrades per a cuidadors de persones dependents

La regidoria de Benestar i Salut de Cardona ha programat per als mesos de maig i juny un total d’onze sessions que, dins del programa ‘Cuidem-nos’, pretén aportar eines i suport a totes aquelles persones que actualment cuiden d’un familiar dependent a casa, així com a professionals del sector de la cura a domicili i persones interessades en la temàtica.

Es tracta de xerrades que faran diferents professionals del sector per abordar diversos àmbits. La primera ja tindrà lloc aquest dilluns, 13 de maig, a càrrec de Teresa Pampalona, treballadora social del CAP de Cardona, sobre els recursos i prestacions a la dependència.

Es parlarà també, per exemple, de com preservar les esquenes de les persones cuidadores, com prevenir possibles accidents a la llar per aquesta situació, l’alimentació amb gent gran, la cura de la pell, els primers auxilis, el maltractament a gent gran i el bon tracte o la gestió emocional.

Seran 11 sessions d’una hora de durada que se celebraran els dilluns i dimecres fins al 17 de juny. La formació es durà a terme al Centre Cívic de la plaça de la Fira de Cardona. Les sessions seran impartides per professionals locals, incloent-hi infermeres del CAP Cardona, així com altres professionals de tota la comarca del Bages.

Aquesta formació, dirigida a persones cuidadores i familiars de persones dependents, és organitzada per l’Ajuntament de Cardona i compta amb la col·laboració del CAP Cardona, la Residència Sant Jaume, l’associació Albada, l’Hospital Sant Andreu, el Consell Comarcal el Bages i la Diputació de Barcelona.

Les inscripcions es poden realitzar presencialment a l’Ajuntament de Cardona o trucant al 93 869 22 87.