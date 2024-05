La futura rotonda de Santa Anna torna a enfrontar Batanés i ERC a Sant Fruitós

La construcció de futura rotonda d’accés al polígon Santa Anna de Sant Fruitós de Bages des de la BV-4511 pel carrer Sakura continua portant cua amb una nova enganxada al ple de dijous al vespre amb fortes acusacions retrets mutus de «mentider» entre l’alcalde, Joan Carles Batanés (Gent fent Poble), i la cap de l’oposició i alcaldessa en l’anterior mandat, la republicana Àdria Mazcuñán.

Com ja va explicar aquest diari en l’edició del 29 d’abril, les controvèrsies ja venen de lluny. El motiu és l’acord a què, segons els republicans, el govern liderat per ERC hauria arribat amb la Generalitat ara fa poc més d’un any per finançar l’obra, més avantatjós per l’Ajuntament que el que ara ha signat GfP, però del qual Batanés en posa en dubte l’existència perquè fa temps que el reclama sense èxit.

Dijous la polèmica va arribar en el torn de precs i preguntes quan, a diferència del sentit habitual que pren aquesta part final del ple en què és l’oposició qui demana per retre comptes al govern, en aquest cas va ser l’alcalde qui va formular la pregunta a l’oposició -un fet que Mazcuñán va titllar de «ridícul- reclamant novament el suposat conveni. Batanés va donar un ultimàtum de 24 hores a l’exalcaldessa per portar-lo amb l’amenaça, si no ho feia, de denunciar l’exalcaldessa per sostracció de documents públics, i d’ocultació de documents a un altre regidor del partit. Mazcuñán va assegurar que «no tinc el conveni signat i, per tant, no li puc entregar», i Batanés li va respondre que, en aquest cas «això vol dir que ens ha mentit i enganyat a tots».

L’acord que ERC defensava des del govern implicava un finançament de l’obra a tres bandes, de manera que la Generalitat n’assumiria la meitat, i l’altre 50% aniria a càrrec de l’Ajuntament i els propietaris del polígon a parts iguals. El de GfP, en canvi, preveu un pagament meitat i meitat només entre la Generalitat i l’Ajuntament, si bé aquest assumeix la tasca de buscar la complicitat dels propietaris perquè també hi contribueixin voluntàriament, entenent que ni Ajuntament ni Generalitat no els poden obligar.

Acusacions mútues

Al ple de dijous, Batanés va reiterar que el seu grup mai no ha tingut constància formal de l’acord defensat per ERC després que també ho va demanar per escrit al secretari, la interventora, i tècnics de l’Ajuntament, «i van assegurar que no hi havia cap expedient signat ni cap acord de resolució en els termes indicats» al registre oficial, i per això «des de GfP estem convençuts que tot plegat és un invent d’ERC amb l’única i clara intenció de fer mal a l’alcalde i a l’equip de govern actual». Malgrat tot, Batanés insistia que des d’ERC se n’ha anat reiterant l’existència «a través de les xarxes i la premsa», i és per això que «si hi ha un conveni acordat o signat amb la Generalitat i vostè se l’ha endut i no el vol tornar a l’Ajuntament, és molt possible que aquest alcalde presenti una demanda».

Mazcuñán va negar aquestes acusacions repassant amb una transcripció literal part del s’havia dit al ple del mes de març en què Batanés ja va fer una primera petició d’entrega per part dels republicans d’una còpia del suposat conveni. D’aquesta manera, l’exalcaldessa va voler deixar constància que «enlloc faig esment de la paraula ‘conveni’, sinó que només parlo d’un document de treball» que s’hauria estat negociant amb la Generalitat. En aquest mateix sentit, l’exalcaldessa també va fer referència a un comunicat d’ERC per a la premsa en què, segons diu, es posava de manifest que es tractava d’un acord «no signat i en un format de document de treball», i és per això «que no figura al registre oficial». Mazcuñán va retreure a GfP no haver acceptat «el nostre oferiment de traspàs» de projectes amb el canvi de govern sorgit de les eleccions del maig passat «en el qual us ho hauríem pogut explicar tot».

Per al·lusions, Mazcuñán va dir a Batanés que «acusar en un ple una representant municipal de tenir intenció de fer mal és molt greu, i en tot cas, si algú té ganes de fer mal és vostè, perquè fer aquesta pregunta [en el torn de precs i preguntes] és anar a fer mal, i és mentir de manera repetida». Quant a la possible querella per usurpació de document públic, l’exalcaldessa va reiterar que no es tracta de cap document públic, «sinó d’un document de treball».

Com a rèplica final, Batanés va retreure a Mazcuñán haver «obviat» en el seu discurs un paràgraf de l’esmentat comunicat de premsa redactat per ERC en què es diu que «aquest conveni existeix, i que ha estat redactat i enviat el 30 de març de l’any passat». L’alcalde va lamentar que Mazcuñán no llegís aquest paràgraf quan va fer un repàs del comunicat al ple, i va dir que «això té un qualificatiu molt clar, contundent i sense pal·liatius». Li va repetir que «si té el document, porti’l que el poble el vol veure, i si no existeix vol dir que vostè és una mentidera».

Fora de ple, Batanés qualificava «d’extrema gravetat que la regidora d'ERC, exalcaldessa, reconegui que és tot és una mentida, i el més greu de la mentida és que va arribar a dir que ella mai ha afirmat que hi hagués un conveni».