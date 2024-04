ERC Sant Fruitós diu que hi ha un conveni més beneficiós que el del govern actual per fer la rotonda del polígon de Santa Anna

El finançament de la futura rotonda que s’ha de construir al polígon de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages ha generat controvèrsies entre el govern i el principal grup a l'oposició en aquest ajuntament. ERC, que liderava l’anterior executiu tripartit integrat també per Junts i el PSC, sosté que en el seu dia va signar un conveni amb la Generalitat per afrontar el cost d’aquesta obra que, al seu entendre, resulta més avantatjós per a l’Ajuntament que no pas l’acord a què ha arribat l’actual govern de Gent fent Poble, que ha signat un nou conveni amb la Generalitat perquè assegura que no té cap constància de l’anterior.

La rotonda en qüestió s’ha de construir al carrer Sakura, amb l’objectiu d’ajudar a regular el trànsit en aquesta zona del polígon, i amb un finançament compartit que implica Ajuntament i Generalitat. En un comunicat, la secció local d’ERC apunta que el 30 de març de l’any passat es va redactar i enviar un conveni segons el qual la Generalitat es faria càrrec del 50 % de l’obra, i l’altra meitat es repartiria a parts iguals entre l’Ajuntament i propietaris de la zona. Un conveni del qual, l’actual alcalde, Joan Carles Batanés (GfP), n’ignora l’existència «després que el vaig demanar al ple del març i encara ningú no l’ha presentat». Diu que també en va sol·licitar una còpia per escrit a Secretaria, Intervenció, a la tècnica de contractació i a la lletrada municipal «i em diuen que no està en cap expedient».

En el seu comunicat, ERC admet que l’esmentat conveni no figura en el registre oficial, «però això no significa que no existeixi», entre altres coses perquè «els missatges de correu electrònic corresponents a les negociacions que el van fer possible donen fe de la seva existència», i en aquest sentit, «dir que no existeix perquè no va ser registrat, és enganyar». Per la seva banda, Batanés insisteix que no entén «com un document d’aquesta importància, signat per la Generalitat, l’Ajuntament i propietaris, no estigui registrat».

Per tot plegat, Batanés critica l’actitud que ha mantingut ERC en aquesta qüestió, i defensa el nou conveni que GfP va signar aquest mes de març amb la Generalitat, un any després del que repliquen els republicans. L’alcalde explica que l’acord vincula Generalitat i Ajuntament a parts iguals (441.000 euros cadascun), i que l’aportació dels propietaris en qualsevol cas és voluntària per contribuir en el finançament que correspon a l’Ajuntament. ERC no ho comparteix, i li retreu a Batanés que, amb el nou conveni, «en lloc de pagar el 25% de la rotonda, l’Ajuntament en podria arribar a pagar el 50%» perquè, si bé «afortunadament algunes empreses han manifestat la seva intenció de contribuir voluntàriament al finançament de la rotonda, la seva contribució no arribarà al 25% estipulat en el conveni establert l’any passat». Per a ERC, tot plegat «és fruit de la incapacitat de negociació de l’alcalde o d’una decisió política del govern municipal».

Batanés assegura que de moment ja s’ha arribat a un acord amb l’empresa Denso, «que ha ingressat 81.000 euros», i explica que hi ha dos altres acords oberts «que creiem que arribaran a bon port». Hi ha temps fins al gener del 2025, que és quan es preveu que l’obra estigui acabada i s’haurà de pagar.