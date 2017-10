Sant Salvador de Guardiola declararà persones non grates a Mariano Rajoy i Enric Millo

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, un cop reunits tots els grups polítics el mateix diumenge 1 d'octubre al vespre, va decidir convocar per dilluns 2 d'octubre un ple extraordinari i urgent.

Aquesta sessió extraordinària va servir per manifestar públicament el rebuig més enèrgic a la violència emprada pels cossos policials de la Guàrdia Civil i Policia Nacional, així com el suport i solidaritat amb els ferits.

Així mateix, en la moció aprovada s'expressa l'agraïment al cos dels Mossos d'Esquadra, als voluntaris, i s'acorda iniciar els tràmits per declarar persones Non Grates al President del govern espanyol, Mariano Rajoy, i al Delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo.

La sessió plenària, inusualment plena de públic malgrat l'hora de la convocatòria, va transcórrer amb una emoció continguda que va acabar amb les llàgrimes d'alguns regidors i regidores i també dels assistents.

El text de la moció, aprovada per unanimitat, és el següent:

Un cop aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2005 la Proposta de Nou Estatut d'Autonomia de Catalunya va ser acceptada a tràmit pel Congrés de Diputats el 2 de novembre de 2005, aprovada pel Congrés de Diputats el 30 de març 2006 i pel Senat el 10 de maig de 2006. El nou Estatut va ser aprovat en referèndum pel poble de Catalunya el 18 de juny de 2006, promulgat i publicat oficialment per la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol i va entrar en vigor el 9 d'agost de 2006.

Posteriorment va ser modificat per la sentència de 28 de juny de 2010, del Tribunal Constitucional, que va declarar inconstitucionals 14 articles i en reinterpretava 27.

El 10 de Juliol de 2010 es va produir la primera concentració als carrers de Barcelona de forma multitudinària. Va ser la primera de les grans manifestacions arreu de Catalunya i que han mobilitzat gran part de la població.

L´esperit de les reiterades concentracions ha estat sempre de caire pacífic, reivindicatiu sense haver de lamentar en cap d´elles ni destrosses ni incidents. Fet que explica i defineix el caràcter català.

La majoria del Parlament de Catalunya va aprovar el 6 de Setembre la Llei 19/2017 i el Govern va decretar la convocatòria del Referèndum d´Autoderminació pel dia 1-O

Del 18 de setembre fins el 30 de setembre la Fiscalia general de l´Estat i cossos i forces de seguretat han vulnerat principis fonamentals , com son la llibertat de premsa, secret de correo, de reunió i també han entrat de forma dubtosa dins d´empreses, domicilis i organismes oficials. El 20 de setembre diferents Conselleries de la Generalitat pateixen l´entrada indiscriminada de la Guardia Civil i genera una resposta ciutadana multitudinària, una vegada més sense haver de lamentar incidents.

El dia 1 d´Octubre hem pogut veure amb incredibilitat com la Policia Nacional i la Guardia Civil carregava de forma desproporcionada i abusiva contra la ciutadania que desitjava manifestar de forma pacifica i legitima quina era la seva posició en vers Catalunya.

La Comarca ha patit com molts altres indrets de Catalunya les barbaritats i destrosses d´un cos policial militaritzat, que de forma indiscriminada ha realitzat actuacions que no tenen cap mena de justificació en un Estat suposadament democràtic i membre d´una comunitat com l´Europea.

Cap poble del món mereix un tracte tant denigrant com el sofert el dia 1 d´Octubre que suposen una vulneració elemental dels drets humans recollits en la Carta dels drets fonamentals de la UNIÓ EUROPEA .

MANIFESTEM

1. Que volem fer arribar el nostre sentiment de solidaritat i desig de recuperació a les 893 persones agredides durant la Jornada del 1-O.

2. Volem agrair de manera molt sincera als membres de les meses, als participants, als voluntaris, als pagesos, als estibadors, als Bombers de Catalunya i totes aquelles persones o col·lectius que d´una manera o altra han fet possible tenir una jornada de legitimitat democràtica.

3. Els nostre suport i reconeixement als veïns i col·legis electorals que han patit la desproporcionada i injustificada acció repressiva de les forces de seguretat de l´Estat Espanyol.

4. Exigim que es depurin responsabilitats de totes les persones responsables de les agressions que varen patir més de 800 persones.

5. Reconeixem la tasca del cos de Mossos d'Esquadra que ha actuat amb gran professionalita t ibasant-se en els principis d'oportunitat i proporcionalitat.

6. Trasllladar als Organs competents per nomenar persones NON GRATES al President del Gobierno Español i el delegat del Gobierno a Catalunya.

7. Exigir a la Unió Europea una resposta davant els atacs a les llibertats soferts pel poble de Catalunya.

8. Traslladar als Ajuntaments de la Comarca aquesta Moció així com al Parlament de Catalunya, l´AMI, L´ACM i els organismes necessaris per posar de relleu el nostre enuig.

9. Ens afegim a la convocatòria d'aturada general per demà 3 d'octubre.