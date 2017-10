La gastronomia serà l'eix central de la Fira de Tardor de Navàs del 9 al 15 d'octubre

La Fira de Tardor de Navàs arriba aquest any, en la 85ena edició, amb una àmplia proposta d'experiències gastronòmiques, amb productes de proximitat i ecològics. El certamen se celebrarà del 9 al 15 d'octubre. El programa de la fira suggereix un atractiu camí per recórrer que pretén promocionar un canvi de consciència en l'alimentació i posa en valor la cultura i el patrimoni», segons informen des del consistori.

Entre les propostes hi ha un sopar de maridatge de cerveses La Pirata i les tapes del Xavi de La Melêé, la presentació de dos llibres, la Mostra de Verema amb esmorzar, caminada entrevinyes, funyar raïm i treure'n most, vermut i tapes de proximitat amb Mengem Bages. També es presentaran els projectes Trescadires i Tast de vi d'anous, es farà un sopar amb tapes i vins de proximitat i ecològic, un concert de vi i taverna amb Jaume Arnella, Ferran Martínez i Toni Oró i un taller d'estris de cuina amb fusta de boix, entre altres. La Fira de Tardor manté el seu caràcter tradicional amb l'artesania, la trobada de puntaires, la Roda d'Esbarts, la música i el cant coral, exposicions de pintura i fotografia, jocs i sardanes.