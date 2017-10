Castellbell fa una caminada pel 125 aniversari del cremallera

Castellbell i el Vilar ha organitzat una jornada per commemorar el 125è aniversari del primer trajecte del cremallera fins a Montserrat. El municipi ha proposat una caminada popular aquest diumenge que resseguirà tant com sigui possible el traçat del cremallera. El primer trajecte fins a Montserrat es va fer el 6 d'octubre del 1892.

La sortida es farà a l'estació del Nord a 3/4 de 8 del matí. S'oferiran dues caminades. La primera fins a Monistrol, i la segona, més llarga, fins arribar a l'entorn de l'abadia de Montserrat. Les caminades tenen un preu d'un i dos euros, perquè hi haurà avituallaments i el bitllet de tornada per al cremallera i els ferrocarrils perquè tots els participants puguin tornar fins al Burés.