Un pacte ERC-Convergència capgira el govern de Balsareny i fa alcalde Isidre Viu

Balsareny ha canviat d'alcalde i també de govern. La dimissió d'Albert Neiro (Gent de Balsareny) fa tres setmanes no només ha propiciat un canvi a l'alcaldia sinó que també ha capgirat la composició de l'equip de govern. Isidre Viu, d'Esquerra Republicana de Catalunya, és des d'ahir el nou batlle del municipi gràcies a la coalició formada per ERC i Convergència, que es va acabar de gestar ahir mateix. D'aquesta manera, es canvien les tornes respecte a la primera meitat del mandat i GdB, que fins ara governava en minoria, passa a l'oposició, mentre que republicans i convergents agafen les regnes del consistori.

Ahir al matí va tenir lloc el ple per a l'elecció del nou alcalde, que no va tenir la presència del batlle sortint. Durant la breu sessió, Isidre Viu va ser proclamat gràcies als 4 vots del seu partit i als 3 de Convergència, davant dels 4 que va recollir el candidat de GdB, Jorge Aguilera. Les tres formacions tenien clar que volien arribar a aquest moment tenint clara una aliança de govern, perquè no passés com en el ple de constitució de l'Ajuntament del juny del 2015. Tot i així, dimecres a la nit encara s'estaven acabant de lligar serrells i no va ser fins al mateix matí que es va tancar el pacte.

En el ple d'aquest dijous, el nou alcalde de Balsareny, Isidre Viu, va assegurar que no havia estat «gens fàcil» arribar a un pacte de govern i va insistir que «l'opció d'acord més còmoda per a nosaltres era fer un govern de concentració, perquè tots els partits poguessin treballar pel poble, però no ha estat possible». Viu va destacar la «intenció de continuar els projectes engegats» i va «estendre la mà» a Gent de Balsareny, ara a l'oposició. També va dir que amb la presència d'ERC al govern «les polítiques d'esquerres quedaran garantides», i respecte als problemes de convivència generats per un grup feixista al municipi va assegurar que «continuarem treballant amb tanta fermesa com sigui possible». El procés nacional ha estat una altra de les motivacions del nou govern ja que, segons Viu, l'època de canvis que es presenta «necessita que l'equip de govern anem en la mateixa direcció, sense fissures, i no pot haver-hi ni una ombra de dubte».

Per la seva banda, la cap del grup municipal de Convergència, Noèlia Ramírez, va assegurar que amb el nou pacte de govern la seva formació fa «un acte de responsabilitat per tirar endavant el municipi». Ramírez va llançar dures crítiques a GdB, a qui va retreure la «manca de diàleg» i va qualificar de «govern sense rumb ni projecte».

Al seu torn, Jorge Aguilera, candidat a l'alcaldia i fins ara regidor de GdB, va celebrar que s'hagi aconseguit «una majoria que permeti governar amb estabilitat», alhora que va lamentar que «no ha estat fàcil arribar fins aquí, ha sigut molt dur i molt llarg», i va afegir que «ens han insultat, increpat i intentat desestabilitzar». També es va referir a Albert Neiro, de qui va dir que ha plegat «per causa major». Va lamentar no haver pogut arribar a un acord amb ERC, tot i respectar la seva decisió, i va assegurar que continuaran «treballant amb el cap ben alt des de l'oposició».

Amb el ple d'ahir es tancaven tres setmanes d'incertesa política a Balsareny després de la renúncia de l'alcalde. La seva dimissió va sorprendre el seu mateix grup i va arribar en un moment, al voltant de l'11 de setembre, en el qual al poble es van viure moments de tensió per l'acció d'un grup ultra.