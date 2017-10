Artés se situa en tres anys del porta a porta al capdavant del reciclatge

L'any 2013 Artés va reciclar el 35% de les deixalles que va generar. Tres anys més tard (el 2016), i després de dos i mig d'implantació del sistema porta a porta, aquest municipi ha assolit un índex del 67% de recollida selectiva, el que el converteix en el municipi més reciclador de les nostres comarques, juntament amb la petita població de Collsuspina, al Moianès, amb un índex del 70%.

Al Bages, just per darrera d'Artés hi ha un altre municipi que va ser pioner en l'aposta pel porta a porta, Santpedor (63%). La implantació d'aquest sistema també s'ha notat al Solsonès, ja que l'únic municipi que l'ha posat en pràctica, Sant Llorenç de Morunys, hi lidera el reciclatge amb un índex del 52%. De la resta de comarques de l'àrea de Regió7, al Berguedà hi ha al capdavant Gisclareny (39,1%), i a l'Anoia Copons (37%).

El Moianès va ser el 2016 la comarca de la Catalunya Central que va generar més residus per capita (560 kg/habitant/any), però també és de les que, juntament amb el Bages i el Solsonès, se situen per sobre de la mitjana de Catalunya en recollida selectiva. Les que queden per sota són l'Anoia i el Berguedà.

Al conjunt de la Catalunya Central (que, a banda de les comarques abans esmentades, inclou Osona) l'any passat es van generar 240.842 tones de deixalles. Són dades que va fer públiques ahir el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, en un balanç dels resultats de l'any passat. Segons aquestes xifres, hi va haver un augment de l'1,80% de les deixalles generades, respecte el 2015, creixement que Tost va atribuir bàsicament a la progressiva recuperació econòmica, tot i que també va destacar com a positiu que el creixement de l'economia és superior al del volum de deixalles, «perquè creiem que som consumidors que cada cop comprem més racionalment».

La recollida selectiva neta a les comarques centrals se situa al 35,27%, lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya, que és del 30,41%. La comarca que més separa de la Catalunya Central és Osona, amb un índex del 51,88%, mentre que l'Anoia és la que registra l'index més baix de la demarcació, el 23,48%. Aquesta comarca ja fa anys que és a la cua del reciclatge, però ahir Tost es va mostrar convençut que el 2018 serà el de la reversió «i la revolució, perquè estan treballant intensament per implantar el porta a porta a 13 municipis». La iniciativa no inclou la capital de comarca, on segons Tost s'està treballant per implementar d'altres mesures. Per altra banda, el Solsonès, un territori conegut com la comarca de les 1.000 masies, també treballa per implantar el porta a porta, però amb una prova pilot que tindrà en compte la disgregació dels seus nuclis habitats. En aquest cas, Solsona s'hi sumaria.

Els municipis de l'Anoia i el Solsonès són part dels 180 ajuntaments que, segons Tost, estan estudiant implantar el porta a porta abans del 2019. En aquest sentit, el director de l'Agència de Residus va assegurar que, a finals del 2019, més de 300 ajuntaments tindrien aquest model a tot el país.



3,7 milions de tones

Pel que fa al global de Catalunya, l'any passat es van generar 3,7 milions de tones de residus municipals, que corresponen a 1,36 quilos de deixalles per habitant i dia. Les xifres indiquen un lleuger repunt respecte de l'any anterior (1,35 kg/hab/dia) en dades absolutes tot i que, si es té en compte el creixement econòmic, existeix una certa dissociació. L'any 2016, el PIB va augmentar el 3,7% respecte al 2015, mentre que la generació de residus municipals va ser només el 0,65% superior a l'any anterior.