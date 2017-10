Santpedor millora la recollida porta a porta amb material nou

L´Ajuntament de Santpedor ha posat en marxa la campanya «Millorem el porta a porta», per substituir els cubells de recollida que utilitzaven fins ara els veïns per uns de nous, més nets i moderns. La iniciativa arriba gairebé 13 anys després de la implementació d´aquest servei al poble, que va ser un dels pioners a tot Catalunya.

L´objectiu és canviar tots els cubells per uns de nous que incorporen un sistema de lectura amb codi de barres, i a la vegada són més nets en la separació de la fracció orgànica a casa. El repartiment ja s´ha començat a fer des de La Nau de Cal Llovet, i són 10.500 cubells en total. En concret, se´n distribueixen 3.500 de color marró per a l´orgànica, i 3.500 de color gris per a la fracció resta. Així mateix, es reparteix un tercer cubell també de color marró, però reixat i de dimensions més petites que serveix per separar l´orgànica a casa. Es tracta d´uns cubells 'airejats', i el fet que siguin reixats permet que les bosses compostables on es posa la brossa s´airegin, i així s´eviten males olors. A més, i a diferència de les que s´utilitzaven fins ara, aquestes bosses compostables garanteixen que quan es treu l´orgànica es pugui aprofitar tot. En total, se´n repartiran 75.000.

La campanya es completa amb material que recorda com reciclar. S´han confeccionat 3.500 calendaris amb consells per penjar a la paret, díptics informatius, cartells, i imants en què es recorda què cal treure cada dia.

Santpedor va introduir el sistema porta a porta el desembre del 2004 «i això ens ha ajudat a tenir els carrers més nets i sense contenidors, de manera que hem aconseguit reduir pudors i millorar la sostenibilitat», segons ha posat de relleu l´alcalde, Xavier Codina. Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Josep Illa hi afegeix que, passat aquest temps, «és el moment de recordar què podem fer millor i incorporar noves tecnologies al servei de recollida. Per això hem engegat aquest projecte de millora».

La campanya es va posar en marxa fa deu dies, i els horaris per a la recollida del material són de dilluns a divendres, de 10 a 2, i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.