Santpedor muntarà aquest cap de setmana el seu segon campament medieval

Santpedor celebrarà aquest cap de setmana la segona edició del Castra ad Aurum, amb la recreació d'un campament medieval a l'espai del Plaià amb què es vol donar a conèixer la vida a l'entorn d'un campament militar de l'època. La festa, que organitzen de forma conjunta el Plaià Poblat Medieval i l'Ajuntament, tindrà més d'un centenar de recreacionistes, i es preveuen més de 50 tallers, demostracions i activitats. Es faran entre les 10 del matí de dissabte i diumenge al migdia, tot i que el poblat ja es començarà a muntar demà.

Enguany hi ha més de 40 voluntaris que col·laboraran en la festa i se sumaran a les associacions recreacionistes. Això permetrà, com a novetat, incorporar la presència d'un trobador que rebrà els visitants i els explicarà com va néixer el poble de Santpedor. També serà nou el sopar inspirat en un receptari medieval, dissabte al vespre.