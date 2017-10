Una carta contra bretolades

L'Ajuntament de Callús ha optat per la via del diàleg per intentar resoldre una situació que es genera a molt municipis: la de les bretolades que acaben amb espais públics malmesos. Després d'un estiu en què, segons el consistori, s'ha produït una certa onada de destrosses i en què s'ha detectat que aquests danys havien estat causats majoritàriament per grups de joves i adolescents -als quals han arribat a identificar-, el consistori ha optat per buscar una solució poc habitual, la d'interpel·lar directament les famílies dels presumptes responsables, mitjançant una carta que els ha fet arribar i on els convida a reflexionar.

Després de deixar constància que hi ha evidències dels fets (testimonis oculars, fotografies, enregistraments...) i de posar de manifest que les destrosses fetes en mobiliari i instal·lacions públiques «són assumides per l'Ajuntament amb els diners de tots els callussencs, la qual cosa, a més d'injusta, comporta que no es puguin destinar diners a altres necessitats de la població», demana a les famílies que «aquests fets siguin motiu de reflexió familiar, en primer lloc, abans de veure'ns obligats, en properes ocasions, a iniciar tràmits per altres vies (penal o judicial)». En la carta, el consistori els demana que «mirin de reconduir el comportament del seu fill o filla» i de «prendre les mesures oportunes per tal que no continuï el comportament incívic que, n'estem segurs, no comparteixen com a pares».

L'alcalde, Joan Badia, considera com a primera resposta positiva davant d'aquesta via que «algunes de les famílies, i fins i tot els mateixos joves, ens han vingut a veure a l'ajuntament».

L'equip de govern callussenc es pregunta, en els casos de joves menors d'edat que fan bretolades, «què fan els seus pares? com pot ser que a la 1 de la nit rondin per Callús joves de 12 o 14 anys, sense cap mena de control? Com és que aquests vailets es puguin dedicar, per exemple, a llençar ous a terrats o façanes d'algunes cases? Ho saben els seus pares? Els ho consenten?». És davant d'aquest qüestionament que el consistori ha optat per la via de la interpel·lació directa, mitjançant les cartes enviades a les famílies.

L'Ajuntament no ha fet una quantificació econòmica d'aquesta onada de bretolades, però sí que ha fet una relació de les destrosses. Vidres de l'ajuntament, la porta i el tendal malmès de la petanca, porteries arrencades i tanca destrossada al poliesportiu, una porta malmesa a la pista d' agility, cadires llançades dins de la piscina gran, la porta malmesa al camp futbol i l'arqueta del dipòsit de la zona d'horts, pedres llançades contra persianes de l'escola i un banc arrencat a la plaça del Doctor Vers.

Per tot plegat, i malgrat la mesura de diàleg via carta, l'alcalde de Callús ja ha avançat que el consistori es planteja molt fermament instal·lar càmeres de vigilància a les diferents instal·lacions municipals per protegir l'espai públic d'aquestes bretolades. D'aquesta manera, es complementaria i reforçaria la feina de la vigilant, i les patrulles que hi fan la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.