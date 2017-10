Sant Vicenç afrontarà la reforma del camp de futbol amb una inversió d'1,4 milions

L'equip de govern de Sant Vicenç (Convergència) començarà a executar l'any que ve la que era una de les grans apostes electorals d'aquest mandat: la remodelació del camp de futbol. De fet, es tracta de fer aquest equipament pràcticament nou, però en la ubicació on ja és actualment.

Aquest projecte centra el capítol d'inversions del pressupost de l'Ajuntament santvicentí per al 2018, que va aprovar en el darrer ple municipal. Segons han concretat fonts municipals, el projecte suposarà una inversió d'1,4 milions d'euros, dels quals la meitat es finançarà a través de subvencions públiques. La previsió és que les obres comencin l'any vinent i es preveu que les instal·lacions siguin una realitat el 2019.

A grans trets, la reforma que es plantejava en la darrera proposta preveia una intervenció integral en el conjunt de les instal·lacions ubicades en l'espai que hi ha situat entre els carrers Osona, Maria Matilde Almendros i Joan Cadavall, i que limiten pel sud amb uns terrenys privats per on inicialment es preveia poder fer una ampliació del conjunt que de moment no es farà.

El que s'ha previst per poder donar les dimensions reglamentràries al terreny és desplaçar-lo lleugerament cap als carrers Joan Cadavall i Maria Matilde Almendros. Amb aquest canvi passarà a tenir una mida de 90 x 45 metres, i una separació d'1,5 metres a les bandes i de 2,5 darrere les porteries. I un dels aspectes fonamentals és que s'hi posarà gespa artificial, ja que és un dels pocs camps del Bages que encara no en disposen.

Segons la darrera proposta, també es preveia un nou edifici de serveis, que es construiria a la cantonada que formen els carrers Osona i Maria Matilde Almendros i que passaria de l'única planta que té actualment a dues, amb un únic accés pel carrer Osona. A la planta baixa, i a peu de gespa, hi hauria sis vestidors (dos dels quals per a àrbitres), despatxos per als serveis tècnics, i també l'edifici administratiu per a l'entitat. A la planta superior, el bar i l'accés a les graderies paral·leles al carrer Osona.

El projecte de reforma del camp de futbol de Sant Vicenç és el projecte que acapara el capítol d'inversions del pressupost per a l'any que ve, aprovat amb els vots de Convergència i PSC, mentre que ERC i ICV hi van votar en contra. En global, aquest pressupost arriba als 9,6 milions d'euros, el que suposa un increment del 12% amb relació al d'aquest any. Quant al capítol de despeses, segons fonts municipals es preveu que augmentin el 10,20% i se situïn en els 9.306.796 euros.

Pel que fa al capítol d'inversions, a banda del projecte del camp de futbol es completarà amb diferents partides, de les quals destaquen els 40.000 euros per al pressupost participatiu del 2018 i 36.100 euros per a l'execució de dues de les fases de rehabilitació de Castellet, la principal de les quals és la consolidació d'una part del turó.