«Estic cansat però ha valgut molt la pena»

«Ens en sortirem. Que ningú ho dubti». El manresà Lluís Puy va assistir a la manifestació a favor de la llibertat dels presos polítics que es va fer ahir a la tarda a Barcelona. «Després de tantes hores estic cansat, ha estat una mica angoixant però ha valgut la pena», va dir. I va afegir «érem molta gent a la concentració. La Guàrdia Civil que s'inventi les xifres que vulgui, i si volen, que diguin missa. No els hem de fer gens de cas».

Fa anys que Puy col·labora amb l'ANC de Manresa. No s'ha perdut cap manifestació. «La Via Catalana em va fer molta il·lusió i la V també. Cada concentració que fem és una demostració de força», va destacar. El manresà considera que l'independentisme té una gran quantitat de gent que sempre es mobilitza i que són fidels a la causa, «aquests no els perdrem mai però hem de convèncer els que estan indecisos».

Puy està convençut que malgrat la repressió de l'Estat espa-nyol i l'aplicació de l'article 155, l'independentisme no es doblegarà. «És una situació complicada, però no tornarem enrere. No serem una autonomia com ens vol imposar la gent de Madrid». I va assenyalar que Catalunya «no té els recursos encara, però la República està proclamada».