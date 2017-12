Sant Salvador habilitarà un punt de càrrega de vehicles elèctrics al polígon de Salelles

Sant Salvador de Guardiola ha acollit la primera jornada d'empresaris del polígon industrial de Salelles, una trobada que neix amb voluntat de consolidar-se anualment. Una trentena d'empresaris i representants d'empreses ubicades al polígon de Salelles van respondre a la convocatòria de l'Ajuntament per tractar assumptes específics que afecten aquest sector.

La trobada va tenir lloc a La Sala i va comptar amb diferents intervencions, a banda de la presentació de les actuacions fetes i previstes per a l'any vinent que van explicar l'alcalde i el regidor de promoció econòmica. Destaquen com a noves intervencions la instal·lació d'un semàfor i un pas de vianants a l'alçada de la parada de l'autobús i l'habilitació d'una nova zona d'aparcament amb punt de càrrega per a vehicles elèctrics.

D'altra banda, el portaveu del cos de Mossos d'Esquadra va explicar l'estratègia de vigilància i seguretat del polígon en general i de les empreses en particular, destacant la baixada en el nombre de robatoris a les empreses tot i lamentar l'increment d'assalts a domicilis particulars. En aquest sentit, es van donar consells per garantir una major seguretat a tots nivells.

La tècnica de l'Àrea de Desenvolupament del Comarcal del Consell Comarcal del Bages també va intervenir per presentar una nova tipologia de cartells de polígons industrials, que s'instal·laran a les dues entrades principals finanáts per la Diputació de Barcelona.

Tot seguit, representants de les empreses de serveis que ja estan desplegant la seva activitat en aquesta zona industrial van exposar els seus avenços i van respondre les consultes dels assistents sobre telefonia fixa i mòbil, fibra òptica, càmeres de seguretat, ampliació de sòl industrial i tot enllumenat públic. L'única empresa de serveis que va declinar assistir a la trobada va ser la companyia elèctrica.

Després de la bona acollida de la trobada i la valoració positiva que se'n va fer, la voluntat de l'equip de govern és repetir aquesta jornada com a mínim un cop l'any.