Sant Joan inverteix 120.000 euros en obres de millora al pavelló i el seu entorn

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha iniciat diverses actuacions de millora a la zona esportiva, que afectaran bàsicament el pavelló i el seu entorn. Els treballs tenen un cost d'uns 120.000 euros, i es fan com a resposta a les demandes d'entitats i usuaris, i amb l'objectiu de convertir aquest espai en un àmbit de referència per a la pràctica esportiva segura, i d'aplicació de l'eficiència energètica en equipaments.

El gruix se centrarà al pavelló, on es preveu arranjar els tancaments, reconvertir una de les dues pistes d'esquaix en un espai polivalent per a les entitats, i s'han adquirit noves taquilles per al Futsal Athletic i el club de bàsquet.

Quant a les millores en la il·luminació, s'han adquirit sis panells de tecnologia LED per a dos espais de petanca a la zona del Palillo, i també s'habilitarà un nou equipament de megafonia a les instal·lacions del CF Palillo.

Més endavant, es remodelarà el vestidor d'àrbitres del camp de futbol municipal, es canviarà la gespa, i es milloraran les pistes de tennis.