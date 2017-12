El Parc de Nadal de Santpedor incorpora un circuit de 'segways' i llits elàstics

Un circuit de 5 segways i 3 llits elàstics són dues de les novetats que incorpora aquest any el Parc de Nadal de Santpedor, que se celebra anualment al pavelló municipal d'esports Rafa Martínez. El Món del Joc ja ho té tot a punt per obrir portes el proper dimecres 27 de desembre i fins al dia 4 de gener, de 4 de la tarda a 8 del vespre.

El Món del Joc va bellugar l'any passat prop de 3.000 persones entre nens de 0 a 14 anys i els familiars que els acompanyaven. Hi haurà un espai de 120 metres quadrats destinat a ludoteca, pensat per als més petits, dos inflables per a infants de totes les edats i tallers tant de temàtica nadalenca com de maquillatge. El parc també disposarà d'una zona d'esports i l'espai multiactivitat manté el circuit d'aventura i també l'escalèxtric i un joc interactiu.

El Parc de Nadal tindrà un photocall per immortalitzar el pas dels nens i les seves famílies per l'espai, així com també la visita de la mascota i una actuació infantil de cloenda.