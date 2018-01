Un aplicació permetrà saber per on passa la Cavalcada més musical de Santpedor

Santpedor ja ho té tot a punt per a rebre a ses majestats els Reis Mags. Prop de 150 persones participaran a la cavalcada que començarà a les 18:30h des de l´esplanada de Cal Llovet. El recorregut pel barri antic del poble serà el mateix de l'any passat però la cavalcada incorpora algunes novetats. Una de les novetats és en la vestimenta de ses majestats que estrenen una part del seu vestuari. La segona de les novetats és que totes les carrosses estaran equipades amb so cosa que fins ara no passava. La tercera novetat és que a través de l´aplicació de seguretat ciutadana de la policia local i a través d´un link es podrà saber per on passa la cavalcada i no perdre´s detall.

La cavalcada de Santpedor té 6 carrosses: la de l'àngel que guia la comitiva, la del carter reial que té les cartes dels nens i nenes (i també dels grans) de Santpedor, les carrosses dels tres reis 8Melcior, Gaspar i Baltassar), un carrossa per al regals i una última amb carbó. Totes les carrosses van equipades amb so, fins i tot la de regals que fins ara no en tenia i a més s´ha fet una inversió per dotar-la de llum, de manera que tots els obsequis de ses majestats llueixin als ulls dels nens.

La música la posarà Ràdio Santpedor com ja ha fet en edicions passades. I perquè tothom sàpiga per on passen els Reis, les seves tres carrosses estan equipades amb un sistema que permet detectar per on circula la Cavalcada a través de l'aplicació de seguretat ciutadana de la Policia Local, de manera que tots els nens i nenes puguin veure passar els Reis.

Abans de l´inici del recorregut pel poble, ses majestats faran la seva tradicional visita a les dues residències de Santpedor. A les 17h aniran a l´Onada Can Jorba i a les 18h a la de Sant Francesc. Des d´allà es desplaçaran en cotxes antics fins a Cal Llovet on l´alcalde de Santpedor Xavier Codina els donarà la benvinguda i els facilitarà la clau mestre que obre totes les cases i que permetrà als Reis deixar els obsequis a tots els nens i nenes. La Cavalcada continuarà el recorregut pel carrer Roger de Flor, Juncadella, Monjo, Timbaler del Bruc, Muralla de Manresa, Passeig, Santa Anna, Ample i plaça de l'Església on es farà la tradicional ofrena al Nen Jesús. Seguidament la Cavalcada continuarà pels carrers Doctor Vila, Vell, Monjo, Bages, Roger de Flor fins arribar a Cal Llovet on es farà el lliurament dels regals. Prop de 200 nens estan inscrits a rebre personalment alguns regals de mans dels Reis Mags en un dels moments màgics que ens depara aquesta nit tan especial.