Agents turístics del Bages es trobaran dilluns per treballar eines conjuntes de promoció

Agents turístics públics i privats, entitats, equipaments i empreses del sector, es trobaran aquest proper dilluns, 22 de gener, a Sallent, en una sessió informativa que ha de servir per conèixer els beneficis que tenen els programes existents en l´àmbit turístic i teixir xarxes conjuntes de col·laboració i promoció del territori. La jornada començarà a 2/4 de 10 del matí i es farà al restaurant Mas de la Sala de Sallent.

El Consell Comarcal del Bages, Bages Turisme i el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central són els promotors d´aquesta trobada, que ha de servir per aprofundir en les estratègies de col·laboració d´agents públics i privats de la comarca en l´àmbit del turisme.

En la trobada es parlarà del Programa de Punts d´Informació Turística (PIT), partint de la xarxa d´Oficines de Turisme oficials, que vol dotar la comarca del màxim nombre de punts d´informació complementaris per als turistes, i on també puguin rebre assistència i suport. En donarà detalls la tècnica de la Diputació de Barcelona, Queralt Serra.

Per altra banda, també s´informarà del programa «Biosphere, turisme responsable», una proposta a escala mundial de qualitat i sostenibilitat turística que en el cas del Bages impulsen i coordinen el Consell Comarcal i la Diputació. A més, la seva adhesió permet obtenir el distintiu d´equipament o establiment adherit al Geoparc Mundial UNESCO. En aquest cas, hi haurà diverses sessions a càrrec d´establiments que ja han tingut aquesta experiència; com també del director científic del Geoparc, Ferran Climent; i de la tècnica de la Diputació, Vanesa Mas.